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【第五波疫情】滙豐分行下周一起實施隔日營業 僅3間維持每日營業

理財智慧 22:28 2022/03/04

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第五波疫情影響各行各業，不少店舖因人手不足被逼關門，銀行業亦不例外。滙豐表示因應香港新冠疫情的最新情況，由下周一（7日）起，旗下所有零售分行將實施營運新安排，新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定。

【溫股知新】俄烏只是第一關   投資高息股最啱

根據新安排，滙豐三家主要分行，包括香港總行大廈分行、觀塘分行及旺角分行，會於星期一至星期六營業，其他分行則會隔日（周一三五 / 周二四六）提供服務，營業時間均為周一至周五上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時。同時，分行亦會視乎情況向客戶派籌以減少輪候時間。

滙豐透露，有關安排讓分行於有需要時，利用非營業日進行深層清潔及消毒，和讓員工進行預防性的病毒檢測，以減低服務受影響的機會。滙豐亦建議客戶使用流動理財、網上理財、電話理財或自助銀行服務終端機，24小時全天候處理銀行事務。

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責任編輯：嚴浩文

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