【火速成交】趕上車速戰速決　放盤即日睇樓講價獲減24萬　606萬買景湖居三房

受疫情影響，樓價回落，反而吸引上車客積極「執筍盤」。美聯物業麥珞珩表示，一名區內客睇樓後即決定承接嘉湖山莊景湖居中層三房戶，涉資606萬元，成交價較同類單位高峰時回落近5%。

成交單位為景湖居2座中層C室，實用面積約546平方呎，三房間隔，享開揚米埔景色。麥珞珩稱，上址裝修雅致，景觀不俗，而且間隔闊落，原業主開價約630萬元放售即日，火速獲區內首置客洽商承接，睇樓後即扑槌。雙方議價後終以606萬元成交，折合實用呎價約11,099元。

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據代理網頁資料，嘉湖山莊近月成交呎價亦處於1.1萬元，造價雖較高位時回落，仍貼市價水平。資料顯示，原業主於2009年2月以約128.8萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約477.2萬元，期內物業升值逾3.7倍。

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