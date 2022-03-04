【第五波疫情】啟德郵輪碼頭建暫托中心 設1,200張床位 照顧確診輕症長者

第五波疫情持續，勞工及福利局長羅致光指，啟德郵輪碼頭將會增設暫托中心，2樓兩個登船大堂和地下將設立共有1,200套醫療床的隔離及暫託中心，照顧輕症或可出院的新冠長者，由社會福利署管理，並會由專職服務機構提供醫療支援和照顧服務，不另收費。

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羅致光表示，醫療床可方便護理人員在床邊照顧長者，也可讓長者在床上安全和舒適進食、服藥。當各項配套設施完成後，會分階段啟用，接收長者。羅致光亦透露政府在內地招聘臨時合約照顧員的進展，他預料首批內地臨時合約照顧員最快本周到港。他指出，新聘用的照顧員不論來自本港或內地，資格基本上一致，而由於目前人手短缺，培訓課程會由以往兩、三個月縮短為三天，務求讓新聘人手盡快執行防疫工作。

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責任編輯：龍紀瑩