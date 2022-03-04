  • 20°C
香港時間 : 2022304日 (五) 22:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】為烏克蘭10萬難民提供臨時居所 Airbnb加入制裁 停俄羅斯及白羅斯業務

環球政經 20:41 2022/03/04

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，世界各國紛紛祭出制裁，並引來許多企業加入制裁之列。美國出租住宿平台 Airbnb（ABNB）繼在早前宣布多達10萬多名逃離烏克蘭的難民提供臨時住所後，周五 （4日）表示暫停在俄羅斯和白羅斯的所有業務。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

Airbnb行政總裁Brian Chesky在Twitter上表示，該公司目前已經暫停了所有在俄羅斯及白俄羅斯的業務。這家公司曾在周一（28日）宣布，將為多達10萬人逃離烏克蘭的難民提供免費的短期住宿。據聯合國難民署負責人周四（3日）表示，自俄羅斯發動攻勢以來，已有100多萬人逃離烏克蘭。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，多間企業紛紛宣布制裁行動以及停止營運當地業務，包括通用汽車（GM）、波音（BA）和 Google母公司Alphabet（GOOGL）等。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

    點擊圖片放大
    • +6
    +5

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
制裁 波音 白俄羅斯 Google 住宿 俄羅斯 聯合國 Airbnb Twitter Alphabet

上一篇文章

【火速成交】趕上車速戰速決　放盤即日睇樓講價獲減24萬　606萬買景湖居三房

下一篇文章

【電動車】傳Panasonic在美設廠 為Tesla生產電池
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款