【俄烏局勢】為烏克蘭10萬難民提供臨時居所 Airbnb加入制裁 停俄羅斯及白羅斯業務

俄羅斯入侵烏克蘭後，世界各國紛紛祭出制裁，並引來許多企業加入制裁之列。美國出租住宿平台 Airbnb（ABNB）繼在早前宣布多達10萬多名逃離烏克蘭的難民提供臨時住所後，周五 （4日）表示暫停在俄羅斯和白羅斯的所有業務。

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Airbnb行政總裁Brian Chesky在Twitter上表示，該公司目前已經暫停了所有在俄羅斯及白俄羅斯的業務。這家公司曾在周一（28日）宣布，將為多達10萬人逃離烏克蘭的難民提供免費的短期住宿。據聯合國難民署負責人周四（3日）表示，自俄羅斯發動攻勢以來，已有100多萬人逃離烏克蘭。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，多間企業紛紛宣布制裁行動以及停止營運當地業務，包括通用汽車（GM）、波音（BA）和 Google母公司Alphabet（GOOGL）等。

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責任編輯：黃苑筠