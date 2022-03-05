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【餓「新」嘗啖＠iM網】一吃難忘 Ben哥私房菜

名人薈萃 08:59 2022/03/05

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疫情已然完全失控！感染者日過五萬，還未計算那些沒有病徵周街走的、在家隔離傳染給家人的……不是他們隠暪不報，只是政府通報渠道根本無法正常運作。保守以一傳一計，那感染數字應該遠不止五萬。看看有多少餐廳因為員工感染或有食客感染而無法營業？看看有多少店鋪人手不足關門？港鐵都話員感染不能上班，要減少班次。非逼不得已誰願意白交租金而不做生意？情況之嚴重其實大家心中有數。

我有朋友喉痛，去政府機構做檢測未有消息，回家第一時間做快測，知道自己中招，馬上盡市民之責在家隔離，一周後再做檢測，回復陰性，這時候才諷刺地收到短訊，通知檢測結果初步陽性。政府抗疫慢十拍，市民在滿天飛的流言下，搶購速度反而驚人，結果亂上加亂。如果中間的節奏可以互調一下，這該多好？好難想像，還要等到三月下旬才來全民檢測？這半個多月，又將翻多少倍？從沒聽過防患是於火燒後欄後才來施行。大家還是無事少出街少惹菌，自求多福。

留家抗疫，很多朋友都技能解鎖，發掘到烹飪天賦。

講起烹飪天賦，不得不提提李學斌。人稱Ben哥的他向來以聲聞名，做過電台主持人，又做過電影配音，殊不知他還煮得一手好菜。

Ben哥的媽媽是天津人，一手天津菜煮得家人津津樂道，只是隨着李媽媽的離世就成為絕響。有次一家人團年，大家都很想念媽媽的味道。從沒有進過廚房的Ben哥為了滿足眾兄妹的心願，開始入廚研究媽媽曾經煮過的天津菜，他只憑記憶中的味道，不斷嘗試，結果煮出令眾兄妹感動的味道。從此，他愛上入廚。

Ben哥用心煮的獨家油鹽蟹，一絕。

有幸食過幾次Ben哥廚房，都是非常滋味開心的記憶。

他的炸春卷是我食過最好吃的春卷。坊間的春卷可能包得過久，略嫌過濕，底層的春卷皮濕濕軟軟，口感黏黏的，不好吃。Ben哥的春卷即食即包即炸，餡料只是簡單的芽菜、韭菜及蝦仁，沒有其他醬料不加粉漿，大量芽菜不會被韭菜奪味，吃起來清爽可口，熱辣辣皮脆內爽，一次至少食四條才停到口。

李氏春卷，皮脆內脆。

然後我Encore得最多次的是鹽焗奄仔蟹。一般鹽焗蟹不外是包住隻蟹用鹽或油鹽焗，配料則各施各法，雖然也很鮮味，但鹽味總是少了那麼一點點，不到位。Ben哥的鹽焗蟹看他做非常簡單，但我是永遠學不會。只見他先清理乾淨隻蟹，蒸一蒸，再用油鹽去煎，每隻蟹都用心地淋上油鹽，這樣吃起來啖啖蟹香和鹽香，特別鮮美。由於蟹身和蟹腳由耐熟時間不一樣，還特意分開煎。每次食這鹽焗蟹，每次都覺得美味，百吃不厭。

單看賣相就知色香味俱全。

打開真身，蟹膏肥美，啖啖都充滿油鹽香味。

他煮的大盆雞就連在北京生活過的美國人都讚不絕口，直稱比地道的更地道好吃。他還有許多撚手好菜，這裏就不細數。屬於Ben哥的菜，我覺得有種想念的味道，久沒吃了，就會想，甚麼時候Ben哥會再下廚？

連老外都盛讚的大盆雞。

簡簡單單的雜菜煲都好味過人。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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