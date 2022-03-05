【有盈退休】曾智華：一開戰 ，即甩褲

曾幾何時，認識資深股市評論員曹仁超，這位前輩非常健談，對筆者這後輩知無不言，言無不盡。



他在上世紀70年代初已在股壇打滾，見盡風浪，自己亦在1973年「輸甩褲」，有一切親身體驗。故此，對股票投資只從現實角度出發，絕對不存幻想。兼且金句甚多，內裏蘊含無盡智慧。其中有膾炙人口的一句：「退潮時就知道誰人沒穿褲！」



【青姐話】前方是絕路 希望在轉角



退潮始知誰無穿褲其大意是，大市在漲潮時，個個都是「專家」！但一退潮，無真材實料的學者，立即露底「醜死鬼」！最近，筆者又想起曹前輩。因上周俄羅斯揮軍攻打烏克蘭。炮聲一響，股市立即退潮。



不少股票股價跌至谷底，包括過去幾年當炒的騰訊控股（00700），以及港交所（00388）。筆者收到退休老友打電話吐苦水：「碌Sir，早知聽你講，就不會中到應！」



何出此言？因過去幾年，筆者不停四出分享退休投資法。當中最重要的兩項為：一、盡買政府年金；二、股票方面只買經得起風浪，政府不會讓她死的公用股；三、只買政府債券。風平浪靜時，以上三項投資，非常「沒有大志」！但小弟一再強調，退休投資，最最最重要是：

一、保本；

二、安心；

三、免煩。



退休投資，不求發達，不求刺激，更不講甚麼過人眼光。一切，以穩健先行。怎可穩坐釣魚船？政府年金，見慣風浪，保證「出糧出足一世」。今次開戰最佳例子，買了完全毋須似持有「當炒股」者變災民，繼續無風無浪穩坐釣魚船。



另外，持有中電控股（00002）、港燈（02638）等公用股的股民，完全可以晚晚安睡。因股價堅實地企穩，絕對毋須因退潮或開戰而變「甩褲」。



「呻到樹葉落」的老友，今次當「臨老交學費」可也。反正人生流流長，如今，當痛定思痛才緊跟小弟的「退休投資大法」也未遲。反正，道理是永恆的。總之，筆者奉勸一句：「甩完一次褲就咪再甩喇！」

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍