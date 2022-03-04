【電動車】傳Panasonic在美設廠 為Tesla生產電池

日媒NHK周五（4日）引述消息人士表示，Panasonic計劃在美國買地，以興建超大型工廠，生產Tesla（TSLA）電動車所需的最新型號電池。

消息人士稱，Panasonic擬斥資至少數十億美元，建造一座工廠，地點可能在鄰近Tesla德州新廠的俄克拉荷馬州或堪薩斯州興建工廠，但建廠時間表則未有透露。

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Panasonic是Tesla的長期供應商，上月底宣布在日本和歌山縣工廠，設置兩條新產線，預計2024年3月前開始大規模生產「4680」新型鋰電池。

據悉，取名為「4680」原因是這種電池大小為46mm X 80mm，比現在供應給Tesla的電池大5倍，有助降低生產成本，並提升續航能力。

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責任編輯：黃苑筠