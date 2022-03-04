  • 21°C
香港時間 : 2022304日 (五) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】傳Panasonic在美設廠 為Tesla生產電池

環球政經 20:05 2022/03/04

分享：

日媒NHK周五（4日）引述消息人士表示，Panasonic計劃在美國買地，以興建超大型工廠，生產Tesla（TSLA）電動車所需的最新型號電池。

消息人士稱，Panasonic擬斥資至少數十億美元，建造一座工廠，地點可能在鄰近Tesla德州新廠的俄克拉荷馬州或堪薩斯州興建工廠，但建廠時間表則未有透露。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

Panasonic是Tesla的長期供應商，上月底宣布在日本和歌山縣工廠，設置兩條新產線，預計2024年3月前開始大規模生產「4680」新型鋰電池。

據悉，取名為「4680」原因是這種電池大小為46mm X 80mm，比現在供應給Tesla的電池大5倍，有助降低生產成本，並提升續航能力。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
堪薩斯 俄克拉荷馬 德克薩斯 電動車 經濟 和歌山 Tesla Panasonic

上一篇文章

【俄烏局勢】為烏克蘭10萬難民提供臨時居所 Airbnb加入制裁 停俄羅斯及白俄業務

下一篇文章

【電動車】Sony本田聯手研發電動車 料2025年開售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款