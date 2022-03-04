【科技一周回顧】科技領域增援烏克蘭　Apple春季發布會新品預測

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

俄羅斯於上月24日清晨對烏克蘭展開軍事行動，俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續延燒，烏克蘭政府更發起加密貨幣眾籌，據區塊鏈分析公司Elliptic最新數據，至今已獲得10.2萬筆加密貨幣捐款，總價值達5,470萬美元（約4.2億港元）。

【烏克蘭】烏克蘭政府發起加密貨幣眾籌 Twitter緊急呼籲捐贈比特幣+以太幣

【烏克蘭】烏克蘭已籌集加密貨幣捐款 總價值逾4.2億元

俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，全球各地的科技企業陸續跟隊響應，表態制裁俄羅斯。俄羅斯日前亦作出反擊，表示這些制裁將會破壞國際太空站（ISS）的合作，一旦俄羅斯退出，或會導致國際太空站失控脫離軌道。航天技術公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）為此回應，表示SpaceX將拯救國際太空站免於墜落地球。

【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站 免於墜落地球

【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標

蘋果（Apple）終於正式宣布，在香港時間3月9日凌晨2時正舉行蘋果春季發布會，綜合外媒消息預測，蘋果將於會上發布全新iPhone SE、新一代AirPods Pro，以及搭載新M2芯片的MacBook Pro及MacBook Air等。

【Apple Event】蘋果下周三凌晨發布新品 將有哪款新iPhone、MacBook？

科技盛事世界行動通訊大會（MWC）於周一（28日）正式開展，各科企發布不少新產品：

【MWC 2022】三星超薄手提電腦Galaxy Book2 Pro系列登場 最平$8,200可入手？（多圖）

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE 夥高雄市政府號召「元居民」

【MWC 2022】華為迎戰亞馬遜 發布首款電子書閱讀器MatePad Paper

【手機快充】Oppo新快充技術 最快9分鐘充滿電

第五波疫情來勢洶洶，香港市場上的快速抗原測試（Rapid antigent test，簡稱RAT）套裝選擇眾多，大部分快速抗原測試包採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本。除了由政府派發的快速抗原測試包品牌，還有哪些快速抗原測試包品牌是可政府認可？

【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？ 4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）

【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡 向醫護免費提供5G Wi-Fi

【社區隔離支援】csl及1O1O向醫護及隔離人士 贈本地流動數據（附登記方法）

責任編輯：張寶燕

三星（Samsung）早前揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！