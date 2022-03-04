【烏克蘭戰爭】俄股急瀉四成　俄羅斯分析師直播「RIP」悼念股市

俄羅斯RTS指數今年以來已經下跌超過42%，並宣布連續第五日休市，創下該國最長停市紀錄。俄羅斯分析師Alexander Butmanov在當地電視台接受採訪時，拿出酒杯向俄羅斯股市致哀，表示「RIP」（安息吧）。

外媒報道，俄羅斯RBC頻道一個節目上，被主持人問到股市策略是否已經過時，金融科技公司 DTI Algorithmic創辦人Alexander Butmanov表示：「最壞情況是，我將像 25 年前一樣，像聖誕老人一樣工作。」

然後，他拿出一個玻璃瓶，稱喝的是碳酸水，直視鏡頭表示：「親愛的股市，你曾經離我們很近，你很有趣。安息吧朋友（rest in peace dear comrade）」。

俄股第五日休市

周五，俄羅斯央行宣布，俄羅斯股市連續第5日休市，以保護市場，創下俄羅斯歷史最長休市紀錄。

俄股休市期間，MSCI與富時羅素周三雙雙宣布，將從所有指數中剔除俄羅斯股票。周四，倫交所也宣布暫停數十間俄羅斯公司存托憑證的交易，理由是俄羅斯和烏克蘭衝突。

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