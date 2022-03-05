【帶你睇盤】北角名牌屋苑　型格品味靚裝修　可受惠「波叔PLAN」

港島樓供應不多，價格向來相對「硬淨」。今次介紹的單位為北角城市花園2期 12座極高層B室，實用面積807平方呎，原則三房一套，現改為兩房一套，有靚裝修，現叫價1,300萬元放盤。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

值得留意的是，政府早前再度放寬按保，計劃最特別之處是，為免可敍造按揭成數在樓價稍高於1,200萬元時急降，按證公司將擴大按保計劃適用範圍，為價格1,200萬元以上至1,920萬元的合資格物業提供按揭保險，按揭成數最高為五至八成，惟按揭貸款以960萬元為上限。

以上址為例，現叫價1,300萬元，若用新按保入市，首期只需340萬元，相比起未修訂按保前，首期要650萬元，首期開支明顯大減。

放盤單位 放盤單位：城市花園12座極高層B室（物業編號：BD42822000） 實用面積 807平方呎 間隔 原則三房一套，現改為兩房一套 叫價 1300萬元 賣點 型格品味靚裝修

鄰近炮台山港鐵站

屋苑有中央花園、購物商場、會所、兒童遊樂場及停車場

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/35Qt4pt

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機