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【帶你睇盤】北角名牌屋苑　型格品味靚裝修　可受惠「波叔PLAN」

股樓投資 16:07 2022/03/05

分享：

港島樓供應不多，價格向來相對「硬淨」。今次介紹的單位為北角城市花園2期 12座極高層B室，實用面積807平方呎，原則三房一套，現改為兩房一套，有靚裝修，現叫價1,300萬元放盤。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

值得留意的是，政府早前再度放寬按保，計劃最特別之處是，為免可敍造按揭成數在樓價稍高於1,200萬元時急降，按證公司將擴大按保計劃適用範圍，為價格1,200萬元以上至1,920萬元的合資格物業提供按揭保險，按揭成數最高為五至八成，惟按揭貸款以960萬元為上限。

以上址為例，現叫價1,300萬元，若用新按保入市，首期只需340萬元，相比起未修訂按保前，首期要650萬元，首期開支明顯大減。

放盤單位 放盤單位：城市花園12座極高層B室（物業編號：BD42822000）
實用面積 807平方呎
間隔 原則三房一套，現改為兩房一套
叫價 1300萬元
賣點
  • 型格品味靚裝修
  • 鄰近炮台山港鐵站
  • 屋苑有中央花園、購物商場、會所、兒童遊樂場及停車場

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/35Qt4pt

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註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣 北角 城市花園

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