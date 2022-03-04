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新盤部署再窒步　2月份預售樓花「零申請、零獲批」

股樓投資 19:11 2022/03/04

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疫情之下，發展商推盤步伐受阻。地政總署公布，2月份未有發展商為全新項目申請預售樓花同意書，同時該署於2月份亦無批出新盤預售文件，為罕有於同月出現預售「零申請、零獲批」。此外，2月份有1個新盤撤回預售申請，為恒地（00012）旗下粉嶺馬適路項目第1期。

對上一次出現單月未有項目申請預售樓花，為去年7月份錄得「零申請」；而對上一次單月未有單位獲批預售的情況，則出現在去年8月。

資料顯示，目前尚有43個新盤項目符批預售樓花同意書，待批單位量累積達23,590伙，由於上述恒地粉嶺項目撤回申請，涉及603伙，令本月滾存待批單位數字較今年1月份的24,193伙，按月錄跌幅。

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撰文 : 謝昕蕎

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