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【人行監管】人行：審慎管理房地產金融、加大住房租賃金融支持　繼續高壓打擊虛擬貨幣交易炒作

宏觀解讀 19:08 2022/03/04

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【人行監管】人行：審慎管理房地產金融、加大住房租賃金融支持　繼續高壓打擊虛擬貨幣交易炒作

近日人民銀行召開2022年金融市場工作電視會議，會議提到將穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。
 
人行會議又強調，加快完善債券市場法制，人行會持續完善債券市場製度環境，做好債券市場違約風險防範和化解工作，加強金融基礎設施統籌監管與建設規劃。人行同時會推動貨幣市場、票據市場、黃金市場、銀行間衍生品市場、資產支持證券業務平穩健康發展。此外人行稱，會聯合有關部門繼續推進互聯網平台企業金融業務的自查整改工作，持續保持對虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態勢。

人行：支持中小微企業和保市場主體工作 加大鄉村振興融資支持

人行會議指出，要加快構建金融有效支持實體經濟的體制機制，引導金融機構優化融資結構，更好支持經濟重點領域和薄弱環節，要抓好金融支持中小微企業和保市場主體工作，做好兩項直達工具轉換後的接續工作，細化實化中小微企業金融服務能力提升工程，加大對受疫情影響較大的服務行業金融支持。人行又稱，要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，加大鄉村振興重點領域的融資支持。

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記者：李哲毅

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