【券商結業】證監會：中小型持牌法團處理壓力事件能力存在不足　須訂立適當及健全應變計劃

▲ 證監會：中小型持牌法團處理壓力事件能力存在不足 須訂立適當及健全應變計劃

本港第五波疫情空前嚴峻，有本地券商因人手不足，營運有機會出現癱瘓，因而宣布結業。為減低持牌發團突然終止業務的風險和影響，證監會發表通函指，要求持牌法團訂立適當及健全的應變計劃，一旦持牌法團人員不足應立刻啟動業務延續計劃，並提供補救行動資料和時間表。

本地券商一通突宣布3月底結業【下一頁】

證監會表示，近期發生影響個別持牌法團的營運干擾事故，如主要職員突然無法履行職務，控股股東面臨財政困難等，揭示尤其是中小型持牌法團，在處理壓力事件方面的能力存在不足。

持牌法團人員不足應立刻啟動業務延續計劃 提供補救行動時間表

當中，在維持足夠數目負責人員方面，證監會指，持牌法團若察覺受規管活動，將會剩下少於兩名負責人員或沒有執行董事的話，便應即時啟動其業務延續計劃，並將有關情況通知證監會。同時，持牌法團應提供委任額外負責人員或執董的補救行動資料及具體時間表。

通函又指，持牌法團應考慮識別潛在的負責人員及執行董事人選、檢視現有負責人員終止僱傭合約的通知期，以及在資源允許的情況下，為該項受規管活動委任額外負責人員及執行董事。

另外，若該法團牌照申請人或持牌法團是由一名個人全資擁有，並同時擔任該商號的唯一董事，證監會期望該商號設有監控措施，例如委任後備董事或額外的董事。在適用情況下，證監會亦可能會索取有關如何有效地管理關乎其運作的關鍵人員風險的資料。

須向證監會提交主要營運開支預測 現有財政資源須支撐擬進行業務至少6個月

證監會表示，法團牌照申請人須向證監會提交其主要營運開支的預測，以說明其現有的財政資源能合理足夠經營其擬進行的業務至少六個月，若不足以應付六個月，須提交融資計劃，和額外流動資金來源的證明文件。

會持續監察各持牌法團的速動資金是否充足，若持牌法團未能產生足夠收入以應付一段時間內的營運開支，而它的速動資金盈餘預計將於12個月內耗盡，便會採用以風險為本的方針，並綜合考慮業務、客戶等其他具體情況，考慮向該持牌法團作出查詢。

另外，證監會可能會視乎情況要求持牌法團、其管理層、大股東及控制人就減低風險及保障客戶利益，以書面提供確認及作出承諾。

證監會表示，將與持牌法團控制人及高級管理層溝通，以高效和及時的方式處理緊急狀況，亦可能在監督該持牌法團的過程中聯絡上述有關人士。

相關文章：【一通結業】富途單日收數千宗轉倉要求 推限時轉倉賞：送iPhone及現金

【券商結業】耀才推一通客戶轉倉優惠 送10股騰訊、轉倉費全數回贈