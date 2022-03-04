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【第五波疫情】本港1月零售業銷貨值升4.1%　政府：未完全反映疫情影響、「零售業短期面對沉重壓力」

宏觀解讀 18:43 2022/03/04

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【第五波疫情】本港1月零售業銷貨值升4.1%　政府：未完全反映疫情影響、「零售業短期面對沉重壓力」

本港1月起爆發第五波疫情，政府收緊社交隔離措施，嚴限晚市堂食，帶動一眾超市表現，政府統計處公布，1月零售業總銷貨價值臨時估計為339億元，按年上升4.1%，當中超級市場貨品的銷貨價值按年上升10.5%；其次為其他未分類消費品，銷貨價值按年上升12.5%）；食品、酒類飲品及煙草按年上升6.5%。

政府指出，因應疫情非常嚴峻和現行各種限制措施，零售業短期內將繼續面對沉重壓力。政府又稱，1月零售業總銷貨價值按年進一步上升4.1%，但有關數字未完全反映本地第五波疫情和最近防疫措施進一步收緊的影響。另鑑於農曆新年時間或會扭曲上述數據，待取得2月份零售數據，再將兩個月的數據合併分析，將能更有效評估零售銷售最新表現。

1月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9%，相關銷售價值臨時估計為31億元，按年上升29.8%。另一方面，1月份電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值下跌8.2%；汽車及汽車零件跌20.5%；傢具及固定裝置跌3.8%。

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