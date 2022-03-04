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【香港零售】1月份零售銷貨值升幅微　有零售商料3月份生意額跌8成

商業 18:46 2022/03/04

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香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，1月份已受第五波疫情影響，農曆新年雖讓零售業受惠，惟效果大打折扣。（資料圖片）

政府統計處今（4日）公布，1月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年上升4.1%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，1月份已受第五波疫情影響，農曆新年雖讓零售業受惠，惟效果大打折扣。加上基數不大，只有單位數升幅仍令人失望。

【香港零售】香港1月份零售銷售值升4.1%　超級市場貨品銷售值按年升10.5%

她指出，1月份市民為農曆新年購買應節食品，帶動食品零售商的生意；惟服裝店、眼鏡及化妝等店則受第五波疫情影響，升幅收窄。

售賣日常生活用品　商戶生意大增

該協會在過去一個星期訪問了3600間商戶，有會員反映，有售賣日常生活用品或防疫產品的商戶生意大增；另外不少本來主售化妝品的商戶於這期間售賣同類產品，故同樣受惠。不過，便利店、電器商的生意額則下跌1至2成。服裝、百貨，以及鐘錶珠寶跌超過2成，個別商戶更跌6成。

謝邱安儀表示，會員反映無論是街舖或商場內店舖人流均大跌。若然政府實施禁足令，零售業必然大受影響，故不少會員對3、4月的生意表現十分悲觀。電器、百貨行業普遍預計有2成跌幅，甚至8成；而有售日常用品的零售商則料生意升幅仍會持續。

商戶反映不少前線員工確診

提到租金的影響，她稱現時業主願意減租的情況並不理想。只有一間商場業主提出幫助零售商戶減免租金，相信與零售店舖未列表列關閉處所有關；街鋪亦只有小部份業主願意減租。

至於人手調配方面，有會員反映商店選擇暫時停業的原因是有不少前線員工確診；絕大受訪會員表示暫未請僱員自願放假，希望可共渡難關。

【商場減租】寬免關閉表列處所全額租金　MegaBox宣布向租戶提供支援

【疫市營商】 在家工作需求增　電子產品生意按年增兩倍

記者：李智美

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