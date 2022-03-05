【烏克蘭戰爭】英女王捐款助烏救災 料動用私己錢

俄羅斯入侵烏克蘭已造成過百萬烏克蘭民眾逃亡，各慈善機構紛紛提供援助。英國大型慈善機構周四表示，英女王已就烏克蘭危機作人道主義捐款，並對此表示感謝。有英國記者報道指，英女王是次動用私人收入捐款，而英國王室拒絕透露英女王捐款具體數字。

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代表英國紅十字會等15間慈善機構的災難緊急救援委員會（Disasters Emergency Committee，簡稱DEC）周四表示，感謝英女王慷慨捐款（，響應政府對烏克蘭作出人道主義援助呼籲。

英國王室拒絕披露英女王捐款數目，但英國獨立電視（ITV）王室記者Chris Ship表示，英女王是次捐款出自其個人收入。

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DEC周四發起籌款，表示會將籌得款項分配給烏克蘭、摩爾多瓦（Moldova）、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克及波蘭的慈善機構，為當地民眾提供食物、水及住所。

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英女王早前確診新冠肺炎，但周二（1日）已恢復履行公務。她並非首個就烏克蘭危機表態的王室成員，其長子王儲查理斯（Prince Charles）本周亦譴責俄羅斯，批評俄方入侵行為攻擊民主、開放社會及自由。

威廉王子（Prince William）夫婦亦在社交媒體表態聲援烏克蘭，獲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）答謝。

另外，​​西班牙王后萊蒂齊亞（Letizia Ortiz）周四出席公開活動時，身穿傳統烏克蘭刺繡襯衫vyshyvanka，受到當地傳媒讚許。

責任編輯：李俊儀