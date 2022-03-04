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【分析】恒指、國指兩會期間多數走弱　中資券商料貼合國策板塊表現較亮眼（附過去10年恒指兩會期間表現）

股市 18:22 2022/03/04

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【分析】恒指、國指兩會期間多數走弱　中資券商料貼合國策板塊表現較亮眼（附過去10年恒指兩會期間表現）

一年一度的全國兩會周五（3月4日）拉開帷幕，隨著去年起內地加強監官各行各業力度，投資市場關注內地當局會否披露新國策方向，此外，內地力求經濟穩增長，市場聚焦內地對未來經濟展望，以至會否推出任何刺激措施。

回望恒指過去10年兩會期間表現，港股大多走弱，2012年至2021年間恒指在兩會期間共有6次下跌，疫情爆發初期的2020年兩會間更跌超過5%，但相反兩會後一個月，恒指大多造好，2012年起共有6次上升，反彈力度最強是2015年兩會後一個月，當時恒指累漲近12.6%。

若聚焦恆生國企指數表現，國指在過去10年兩會期間主要跟隨恒指走勢，同樣地國指在過去10年的兩會期間一共有6次下跌，只有4次向上；國指兩會後1個月變幅上升及下跌的次數則為「五五開」。

中資券商分析：「穩增長」成兩會投資主線 消費基建板塊或受惠

分析指出，涉及兩會政策預期的板塊或行業表現通常較為亮眼，內地券商招商證券認為，市場仍將會以尋底、築底為主。兩會將會更多圍繞穩增長進行表述和安排，「穩增長」「到上游去」「自給可控」可能會成為今年的主要投資主線。

具體配置上，3月可以重點考慮石油石化、能源金屬、工業金屬等可能受到全球供應鏈擾動的上游資源品；從穩增長的角度，銀行、地產、水泥仍值得重點關注。

國泰君安證券認為，在兩會臨近、穩增長升溫的背景下，看好盈利預期向好、估值性價比較高的消費、基建等穩增長方向。消費的具體配置方面，看好農林牧漁、商貿零售、消費者服務、家電。基建的具體配置方面，看好機械設備、輕工製造基建地產、煤炭、鋼鐵。

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