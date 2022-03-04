【電動汽車】Sony宣佈將與Honda聯手研發全新電動車 預計於2025推出

Sony今日宣布，與本田汽車簽署合作備忘錄，雙方將在今年內合組新公司共同研發打造全新電動車，首款產品預計於三年後問世，新車預計將於 2025 年開賣。

【香港零售】1月份零售總銷貨值升4.1% 政府稱未完全反映本地第五波疫情【下一頁】

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

Sony執行長吉田憲一郎表示：「Sony 的目標是將創意與科技力量帶到世界各地方。」，並指這次聯盟，將會以本田全球汽車產業的經驗為基礎，並利用 Sony 技術力，讓車輛更安全、娛樂和多元。Honda將會負責首款電動車的生產製造，雙方合資新公司（尚未定名）將負責車輛設計與銷售，Sony 負責行動服務相關平台，新車目標是結合本田的駕馭樂趣與操控性，還有 Sony 光學、通訊、娛樂長處，打造最前衛的電動車。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

這是嶄新的合作模式，也是電動車造成的時代革命。概念上可將這台車想像成本田硬體配上 Sony 軟體，技術上當然沒這麼簡單，但確實相當令人期待 2025 年新車亮相。

【掃貨好去處】AEON油塘新店正式開幕 佔地2層設大超市5大區域 即入內文睇有咩著數優惠【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱