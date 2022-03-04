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【電動汽車】Sony宣佈將與Honda聯手研發全新電動車 預計於2025推出

理財智慧 21:00 2022/03/04

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Sony今日宣布，與本田汽車簽署合作備忘錄，雙方將在今年內合組新公司共同研發打造全新電動車，首款產品預計於三年後問世，新車預計將於 2025 年開賣。

【香港零售】1月份零售總銷貨值升4.1%　政府稱未完全反映本地第五波疫情【下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

Sony執行長吉田憲一郎表示：「Sony 的目標是將創意與科技力量帶到世界各地方。」，並指這次聯盟，將會以本田全球汽車產業的經驗為基礎，並利用 Sony 技術力，讓車輛更安全、娛樂和多元。Honda將會負責首款電動車的生產製造，雙方合資新公司（尚未定名）將負責車輛設計與銷售，Sony 負責行動服務相關平台，新車目標是結合本田的駕馭樂趣與操控性，還有 Sony 光學、通訊、娛樂長處，打造最前衛的電動車。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

這是嶄新的合作模式，也是電動車造成的時代革命。概念上可將這台車想像成本田硬體配上 Sony 軟體，技術上當然沒這麼簡單，但確實相當令人期待 2025 年新車亮相。

【掃貨好去處】AEON油塘新店正式開幕 佔地2層設大超市5大區域 即入內文睇有咩著數優惠【下一頁

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記者：鄭日棱

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