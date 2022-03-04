【東亞賣產】友邦逾21億購東亞旗下藍十字保險及寶康醫療80%股份　合作延伸至非人壽保險領域

▲ 【東亞重組】友邦收購東亞旗下藍十字保險及寶康醫療80%股份 合作延伸至非人壽保險領域

友邦保險 （01299） 公布，收購東亞銀行 （00023） 旗下藍十字（亞太）保險全部股份及寶康醫療服務80%股份，並擬訂分銷藍十字協議，應支付的總代價為現金2.78億美元（約21.68億港元），東亞銀行預計將錄得總計約15.34億元盈利。友邦保險和東亞銀行同意擴大現有獨家銀行保險夥伴關係的涵蓋範圍，透過收購藍十字，雙方的夥伴關係將包括個人保障一般保險產品的15年協議，這將為東亞銀行在香港的個人銀行客戶提供友邦保險一系列全面的保險方案，包括醫療保險。

友邦：協議加深集團與東亞銀行的獨家合作關係

友邦指，交易將顯著促進集團在香港的健康和保健策略的發展，加深與東亞的分銷夥伴合作關係，並引入新的產品專業知識，為友邦保險的分銷渠道帶來支持。

友邦區域首席執行官陳榮聲表示，新協議加深了集團與東亞銀行的獨家合作關係，交易亦加强了友邦作為一家醫療保險領先企業的地位。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋和李民斌表示，東亞銀行與友邦一直維持極佳的合作關係，自去年7月雙方正式合作展開以來，已經取得良好的開端，非常高興能把雙方的合作延伸至非人壽保險領域。

藍十字是一家在香港成立已久的保險公司，專門提供領先的醫療保障產品。寶康醫療在香港營運醫療中心及一個大型醫療網絡。

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