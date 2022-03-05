【有相睇】多得財爺幫手　成功樓換樓　1105萬購清水灣半海景單位

政府再度放寬按保，促使買家加快入市，有換樓客日前沽出單位後，隨即購買將軍澳清水灣半島的三房單位。

美聯物業林振聲說，清水灣半島2座高層B室，實用面積769平方呎，三房一套間隔，原叫價1,168萬元，議價後降至1,105萬元，獲換樓客承接，實用呎價約14,369元。從代理提供的相片可見，單位望開揚海景，而且裝修企理。

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據了解，原業主於2000年12月以325.5萬元購入上址，現帳面大幅獲利779.5萬元，物業期內升值約2.4倍。

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