【新機比拼】Galaxy S22 Ultra、iPhone 13 Pro Max攝力對決　哪款旗艦機較出色？

三星（Samsung）在上月推出全新旗艦手機Galaxy S22系列，外媒MacRumors日前更將該系列的頂級配置機款Samsung Galaxy S22 Ultra與蘋果（Apple）旗艦機款iPhone 13 Pro Max比拼攝力，了解Android及Apple陣營的頂級旗艦手機的主攝鏡頭拍照、拍片的能力。

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在比拼開始之前，先列出Galaxy S22 Ultra與iPhone 13 Pro Max的相機規格：

Galaxy S22 Ultra共配備了4個主攝鏡頭，包括1.08億像素廣角鏡、1,200萬像素超廣角鏡、10倍光學變焦的1,000萬像素長焦鏡，以及3倍光學變焦的1,000萬長焦鏡

iPhone 13 Pro Max配備了3個主攝鏡頭，包括1,200萬像素主攝鏡、1,200萬像素廣角鏡，以及1,200萬像素、3倍光學變焦的長焦鏡。

在數據上看來，三星Galaxy S22 Ultra尤其在光學變焦方面較優勝，不過在外媒實際上手拍攝時，iPhone 13 Pro Max似乎在色彩還原方面更自然。

以下照片均為外媒以RAW格式拍攝，並直接從相簿導出，不涉及編輯：

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至於iPhone 13 Pro Max拍攝影片支援Dolby Atmos和ProRes，Galaxy S22 Ultra則支援8K拍攝。

兩機拍攝影片比拼：

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責任編輯：張寶燕

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