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【新機比拼】Galaxy S22 Ultra、iPhone 13 Pro Max攝力對決　哪款旗艦機較出色？

14:00 2022/03/05

分享：

三星（Samsung）在上月推出全新旗艦手機Galaxy S22系列，外媒MacRumors日前更將該系列的頂級配置機款Samsung Galaxy S22 Ultra與蘋果（Apple）旗艦機款iPhone 13 Pro Max比拼攝力，了解Android及Apple陣營的頂級旗艦手機的主攝鏡頭拍照、拍片的能力。

【Apple Event】蘋果下周三凌晨發布新品　將有哪款新iPhone、MacBook？

【iPhone 13實測】蘋果iPhone 13系列上手玩　攝力大增拍出電影感（有片+多圖）

在比拼開始之前，先列出Galaxy S22 Ultra與iPhone 13 Pro Max的相機規格：

  • Galaxy S22 Ultra共配備了4個主攝鏡頭，包括1.08億像素廣角鏡、1,200萬像素超廣角鏡、10倍光學變焦的1,000萬像素長焦鏡，以及3倍光學變焦的1,000萬長焦鏡
  • iPhone 13 Pro Max配備了3個主攝鏡頭，包括1,200萬像素主攝鏡、1,200萬像素廣角鏡，以及1,200萬像素、3倍光學變焦的長焦鏡。

在數據上看來，三星Galaxy S22 Ultra尤其在光學變焦方面較優勝，不過在外媒實際上手拍攝時，iPhone 13 Pro Max似乎在色彩還原方面更自然。

以下照片均為外媒以RAW格式拍攝，並直接從相簿導出，不涉及編輯：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

至於iPhone 13 Pro Max拍攝影片支援Dolby Atmos和ProRes，Galaxy S22 Ultra則支援8K拍攝。

兩機拍攝影片比拼：

    點擊圖片放大
    +2

【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計

責任編輯：張寶燕

三星（Samsung）早前揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列，至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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