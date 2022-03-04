清水灣鄉村俱樂部委任 「香港首位兩項青少年組大滿貫得主」黃澤林為網球大使

清水灣鄉村俱樂部（「清水灣」）即日宣布正式委任「香港首位兩項青少年組大滿貫得主」黃澤林為「清水灣」的網球大使。黃澤林將與「清水灣」攜手合作，為推動香港網球發展作出貢獻。

▲ 清水灣鄉村俱樂部十分期待與黃澤林攜手合作，為推動香港網球發展作出貢獻。

▲ 清水灣鄉村俱樂部新任網球大使黃澤林於2022年的澳洲網球公開賽中奪得青年組男雙冠軍。

年僅17歲的黃澤林被喻為「香港網球神童」，於去年的美國網球公開賽及本年的澳洲網球公開賽中奪得青少年組男雙冠軍，成為香港歷來首位兩項青少年組大滿貫得主。根據國際網球總會 （ITF），黃澤林的青少年世界排名位列第13，為本港青少年網球手之冠。他於年初出戰ITF M15馬納科爾網球賽，奪得男雙冠軍，捧走其職業生涯中首個成人職業賽冠軍，成績驕人。成為「清水灣」網球大使後，黃澤林可使用「清水灣」場地及設施作專業培訓，而他亦會協助「清水灣」推廣網球運動及發展「清水灣網球訓練學院」，令更多人了解及接觸網球。

▲ 黃澤林將出席「清水灣網球訓練學院」活動，為不同年齡的會員提供技術及策略指導。

▲ 黃澤林將出席「清水灣網球訓練學院」活動，為不同年齡的會員提供技術及策略指導。

清水灣鄉村俱樂部委員會主席林少偉先生表示：「『清水灣』除了積極支持香港高爾夫球發展外，更不遺餘力地推動本地網球壇發展。繼張瑋桓後，黃澤林的加入為我們網球大使再添一員，很高興他在國際賽事中嶄露頭角，亦期待他於未來再創佳績，為本地青少年網球選手立下榜樣的同時，亦與『清水灣』一起走得更遠。」



擔任「清水灣」網球大使後，黃澤林會於「清水灣網球訓練學院」中擔當重要一員，出席學院舉辦的活動，於會員間推廣網球運動，分享比賽經驗的同時，更為不同年齡的會員提供技術及策略指導，推動網球普及化，讓更多人領悟運動樂趣。



關於清水灣鄉村俱樂部



清水灣鄉村俱樂部(「清水灣」)自1982年起一直致力為會員、賓客及訪客提供優質的高爾夫球場地及頂級娛樂休閒設施。「清水灣」除了每年舉辦多場高爾夫球比賽外，亦有籌辦雲集各國精英的國際網球賽事，推動本地體育發展。此外，會所本著「取諸社會、用諸社會」的信念，多年來積極推動「清水灣．走入社群」計劃，與不少慈善團體緊密合辦多元化的籌款活動，為有需要人士施予援手的同時，亦期望能給予參加者難忘的活動經驗。

關於清水灣網球訓練學院



「清水灣」致力推廣網球運動，除女子聯賽外，亦派出隊伍於香港網球總會夜間聯賽中參與所有組別的賽事，及出戰香港網球總會的夜間青少年聯賽、混雙聯賽及元老聯賽。「清水灣」更每年主辦年度網球盛事——「清水灣冠軍盃」（前稱「香港網球冠軍盃」），邀請世界各地的職業網球聯合會（ATP）頂尖球手競逐殊榮。作為「清水灣．走入社群」計劃一部分，「清水灣網球訓練學院」每年皆支持「全民運動日」，並為欠缺資源為學生提供網球訓練的學校提供場地及設施。

即時觀看短片，分享黃澤林對成為清水灣鄉村俱樂部網球大使的雀躍與喜悅。



(特約)