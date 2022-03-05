【港元定期存款】港元定存最高5.8厘速賺5500元　大跌市變避險天堂

▲ 3月開局首周，暫有4行加港元定存息，包括今天加息的星展。

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3月開局首周，港元定期存款的搶存戰似有收斂，暫有8間大小行調整不同存期的年息，當中加減各佔半數，包括星展（3月4日）微升半年或以下短存0.05厘、目前旗下6個月年息有0.7厘。另一大行、恒生 （00011） 於周一（2月28日）驟加半年及1年0.2厘、齊報0.3厘。而平保 （02318） 有份的虛擬銀行、平安壹賬通（PA0B）更於（3月3日）勁加3個月0.4厘、新報0.8厘。大新 （02356） 亦於周三（3月2日）勁加4個月到半年期0.3厘、新息率跟3個月看齊、為0.9厘。

專家料個別銀行在大跌市、及疫情告急下先備戰吸存，另有業界採觀望，緊盯全城強檢小禁足令何時推等變數，才作新布局。

相反，本周減息者包括東亞 （00023） 、以及另有3行把超高息下架。例如招商永隆曾於周二（3月1日）推1年特惠息率1.1厘，可惜屬快閃性質，只限當天。尚幸這中資行保持相同存期1.05厘，續問鼎長息榜之首。

專家指，個別業界乘零售綠色債券推售暫無期，遂鑽空搶避險資金；政府原擬於周二開賣涉資60億元的綠債，礙於疫戰而突煞停。而全周港滙跌至逾兩年低位、報7.81。如以1年拆息反彈至1.11厘，而上述中資行同期破頂息有1.05厘，凸顯在牌面上並未蝕息搶存。

此外，綜觀甫踏入3月，多行已調息，令全周的高息榜又再大執位，竅妙在於TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行、匯立（WeLaB Bank），把3個月3.88厘於2月底到期後不再順延。即使東亞狠削此存期0.88厘、從1.88厘至險守1厘，但仍奪冠；而花旗亦以0.8厘重返三甲列。

同樣，6個月年息亦因集友的0.9厘已於周三屆滿而落榜，反觀大新重手調升至0.9厘，遂晉級冠軍。富邦則以0.88厘屈居第2位、南商及大眾財務齊報0.8厘而緊接其後。

值得一提，全周市況最矚目的是，恒生加碼優惠，既加息又急降門檻，把半年及1年期原本須100萬元享0.1厘，如今進場僅要求1萬元，兩存期已有0.3厘；但維持須合資格新資金結餘。

信銀國際首席經濟師卓亮回應查詢指，料聯儲局於3月17日議息只加0.25厘，因地緣政治未見緩和，美元將有所回落，今年底目標預測為96。

另方面，比拼活期息，花旗以7.8厘的破頂息膺高息王，最多賺息750元。該行發言人回應查詢指，剛把以上特惠息本來是周一屆滿、現已順延至3月底。其玩法是全新客戶開立Citi Plus戶口，可享高達7.8厘儲蓄年利率。由即日至3月底，首5萬元存款享6厘額外儲蓄年利率，包括3個月（回贈利息）額外3厘儲蓄年利率迎新獎賞、以及3個月（回贈利息）3厘新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺息750元。而客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺高達1.8厘年利率。那邊廂，建行亞洲最高的活期息也有1厘。

最後一提，時值驚蟄慘遇熊市，恒指不斷尋底，3周累瀉約3千點，如今考驗21000點關；大摩更指最壞情況港股將跌穿兩萬點，難怪散戶要錢不要貨，急覓逃生門。眼下現金為王，港元定期存款頓變避險天堂，而市面冠絕全城的高息王，為集友7天短存享5.8厘，以存款上限500萬元計，速賺約5,500元利息。

特約記者：曾桂芬 責任編輯：李勝君