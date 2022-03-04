阿里巴巴9988、騰訊700雙雙破底 中長綫不宜沾手？

阿里巴巴 （09988） 跌破100元關，破底低見98.2元，股價挫逾半成，收報99元；騰訊 （00700） 創月內低位，下試400元關，收市跌近4%，收報403元。港股失守二萬二，跌逾562點，科技股涯沽，科指一度下挫逾半成，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指科技股現市況不建議買入，不宜中長綫部署，只建議短炒上落波幅。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

黃偉豪指，科技股面對的監管國策未清晰，科技股在跌市下離奇地更弱，科指不斷創新低，對科技股仍有很大影響，科技股仍在尋底，如現價買入揸3至6個月，期間亦有可能再試低位才回升，現價博太長綫，除非有很大的持貨能耐，或可分很多注買入，才慢慢考慮；一般散戶即使分2至3注買入，操作仍有困難。

*即睇足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（36：17-37：54），黃偉豪（Ravi）與你談股論市* →【按此速睇 - 附time code】

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*