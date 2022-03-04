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《美元定存》 3個月美元定存最高0.9厘 再爆破頂息

17:40 2022/03/04

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最近短短一周，美元定期存款巳3度罕現破頂息。

俄羅斯入侵烏克蘭超逾1周，戰況愈趨激烈，市料聯儲局在亂局下被逼忍手加息；不過，港銀猛加美元定期存款息卻未有手軟，反而續勇進鬥加息搶存，令破頂息頻現。追趕加息快車是大新(02356)，本周三(3月2日)調升3個月年息0.1厘、半年加0.2厘，兩存期的新息率齊報0.9厘。如以3個月期計，頓變同期冠絕全城的超高息，打破富邦的0.88厘而晉級冠軍；後者剛於本周二(1日)才加息0.08厘、本來居榜首。可是，僅相隔1天、高息王已被大新取代。

其實，上周五(2月25日)信銀國際突推3個月有0.85厘，當時已為市面最高息；詎料存息高處未算高，不够一周已被競敵連番趕上。

至於半年期方面，現呈雙冠王，信銀國際及大新皆為0.9厘。1年期更早已衝破1厘新關，以信銀國際的1.28厘稱霸。

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專家又指，3個月或以下的較短存最受捧，畢竟大市陷多事之春，由俄烏危機、以致美國收水退市步伐等暗湧，易令股滙債動輒大玩過山車，不似得敍造定期存款保本兼賺息。何況在政冶市下，美滙指數今天(4日)已衝上98的高位，上商的專家預期年內滙價有望破百，開立美元定存難得滙息兼贏，有升有息。而大行花旗料下半年美國更頻密加息，市料屆時港銀的定期存款或更高息，當3個月定存到期後再續期、博賺息更多。

上商研究部主管林俊泓今午回應指，美國今年料只加4次息、每次0.25厘，且料美元今年的高低位介乎92到101，年底目標價預測為99。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，有關上調定期存款利率，該行會因應市場情況及業務策略，不時作出檢討或相應調整。

聯儲局主席鮑威爾於這兩天的聽證會稍為由鷹變鴿，放風3月17日(本港時間)無意激進加息半厘，只加0.25厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢指，現預計3月美國只加息25個基點 ，留待5月才重手加息50個基點。6月、7月、9月、10月、12月會議每次都加息25 個基點，今年合共加息7次、累計上調2厘；到 2023 年底的政策利率達到 2.75厘至3厘。但維持美元預測，料3個月內見94.63、半年到1年為95.26，長期目標96.4。

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：李勝君
 

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