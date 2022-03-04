【電動車】Sony與Honda跨行業聯手　目標2025年銷售首輛電動車

日本電子巨頭Sony與汽車製造商本田（Honda）成立一家合資企業，生產和銷售電動汽車，計劃在2025年開始銷售第一輛汽車。該合資企業標誌著科技公司進入汽車行業，及汽車製造商尋求提升技術能力的又一例子。

Sony及Honda周五表示，已經成立了一家合資企業，生產和銷售電動汽車。Honda 將負責在自己的工廠製造汽車。Sony 將為汽車開發「移動服務平台」。

Sony是 智能手機圖像傳感器的主要供應商，並且愈來愈多的為汽車設計這些芯片。在今年1月份，Sony表示將成立一家名為 Sony Mobility 的公司，以探索進入電動汽車市場。

Honda亦 一直轉型為一家電動車公司。 這家日本汽車製造商表示，將在2040年之前逐步淘汰汽油動力汽車。

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