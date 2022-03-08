【C.E.O.財策精英】宏利理財策劃顧問（保險）陳丹珠　於疫情中重整職涯規劃　開創事業新篇章

新冠肺炎疫情令不少行業陷入停頓，同時也驅使很多人重新思考自己的職業生涯規劃。來自澳門的宏利理財策劃顧問（保險）陳丹珠（Erin），亦因為一場疫情帶給她人生新的機遇。於2020年，她透過舊同事了解到保險策劃行業，在細心思考自己的性格和人生目標後，決定透過「宏利C.E.O.計劃」入行，在事業新跑道上重新起步。憑藉自己經營多年的社交媒體朋友圈及認真勤奮的態度，Erin去年以6個月時間極速達至業界國際精英指標的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），成績亮麗，寫下其保險策劃路上的首個里程碑。



回流澳門重新出發 把握自我突破的機會



娛樂業一直以來都是澳門的最大產業，吸引了不同階層的澳門人投身於此，期望賺取第一桶金。Erin是其中一員，她優秀的能力更獲公司派駐到海外的分行任職，但一場新冠肺炎疫情，令全球多國封關，遊客出入境受限，Erin所在地的工作亦停擺，令她無奈要返回澳門。



適時Erin的「師傅」、宏利高級分組經理吳嘉珊（Rosanna）正在積極建立自己的團隊，四出招募有能之士，經朋友介紹認識到Erin。Erin當時正在盤算未來的人生方向，在Rosanna分享自己於保險策劃行業發展的經驗及願景後，令Erin下定決心轉行：「原先的工作就如普通打工一族，付出多少對我的收入沒有太大正比關係，外在大環境對收入的影響遠遠大得多。Rosanna的分享開拓了我的眼光，令我知道原來保險策劃行業提供了一個多勞多得，發展空間無上限的事業平台，看到Rosanna、以致團隊創辦人都是由自己一人，一步步發展到數十人、數百人的規模，我相信這會是我自我突破的機會。」

▲ 宏利高級分行經理歐永勤（Nataly，右）早早看好Erin是有目標、有良好心態的可造之材，讚賞她能在短短時間成為獨當一面的顧問。

社交媒體分享心路歷程 簽下首張保單



然而，Erin選擇於保險行業再起步後，過程也並非一帆風順：「保險策劃行業對我來說是全新的範疇，更講求專業性，所以一開始我需要下苦功，在短時間內學習許多新知識，建立自己的專業。加上離澳多年，需花時間再次建立在澳門的人脈，慢慢開拓客源。」然而，她發揮永不放棄的精神，努力用專業表現做好每一次的建議書及客戶會談，向身邊的客戶朋友展現其要在保險行業做出一番事業的決心。



另一方面，Erin亦從社交媒體入手，將朋友圈變成「客戶圈」：「我第一、二張保單都是來自社交媒體的朋友。最初我在社交媒體中發帖子，分享自己決心加入保險行業的心路歷程，漸漸吸引了一些相熟的朋友與我交流，他們很好奇我為何會投身保險策劃行業、保險有什麼作用等，我便主動出擊，話題便由此展開。」



時間是最佳的證明 以成績說話



當然，Erin心知除了相熟朋友之外，她亦要積極開拓更廣闊的客戶網絡，但過程中卻遇到不少拒絕：「開始時，有素未謀面的客戶願意聆聽我的分享已是一大鼓勵，起初他們大多抱持觀望態度，一段時間後，大家看到我依然在這行業努力，並持續跟進他們的近況，慢慢就會感受到我的堅持及專業，後來，當我開始獲得一些業界獎項後，之前曾經拒絕過我的客戶，亦開始對我另眼相看，我相信時間及成績是最好的證明。」



努力不懈的Erin，目標是在未來兩年內晉升至分行經理，建立起自己的團隊。而對於團隊成員的挑選，她當然亦有要求：「首先是要內心善良，有利他、幫助別人的良好心態，同時要有毅力，因保險這一行非常考驗耐性及同理心，面對再多拒絕也要以客為先。因此，我希望自己的成員能夠互相幫助，發揮協同力量，為客戶提供最優越的服務。」

▲ Erin十分感謝整個團隊時刻提供強大的支持，令她體驗到一個人努力是加法，一個團隊上下一心是乘法的威力，成為她在建立自己的團隊時的榜樣。

（特約）