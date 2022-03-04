【烏克蘭戰爭】多間跨國企業停俄業務 涉零售行IT業

俄羅斯入侵烏克蘭後，多間外國企業宣布撤出俄羅斯。網上租房平台Airbnb繼早前呼籲為烏克蘭難民提供臨時房屋後，再宣布停止俄羅斯及白俄業務運作。英國零售商馬莎宣布暫停旗下俄羅斯業務，位列世界500強的IT諮詢公司埃森哲（Accenture）亦宣布暫停俄羅斯業務，但會繼續為俄羅斯員工提供支援。

歐盟美國給予烏克蘭難民臨時居留權 【下一頁】

Airbnb創辦人Brian Chesky周四（3日）晚上宣布，公司將暫停在俄羅斯及白俄的業務，他在社交平台Twitter帳戶上，亦新增了烏克蘭國旗標誌。

馬莎（Marks & Spencer）同日表示，已停止向旗下土耳其特許經營商經營的俄羅斯分店發貨。馬莎公司表示，烏克蘭被入侵後人道主義危機持續蔓延，公司因此作出相關決定。

埃森哲公司周四表示由於俄羅斯入侵烏克蘭，決定停止在俄羅斯業務，但強調會為當地員工提供支援。據悉，埃森哲在俄羅斯分部有近2,300名員工，但在烏克蘭沒有業務。埃森哲並非首間停止俄羅斯業務的IT及軟件行業公司，軟件公司甲骨文（Oracle）和歐洲軟件企業SAP近日亦作相同決定。

美宣布對俄新制裁 針對普京親信及財閥 【下一頁】

《路透社》周三（2日）報道，烏克蘭正尋求另外約50間科技公司，就俄羅斯入侵行動作出回應，據報涵蓋遊戲、電子競技、互聯網基礎設施等領域。

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責任編輯：李俊儀