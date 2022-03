【烏克蘭戰爭】美參議員語出驚人 暗示俄民眾暗殺普京

美國因應俄烏戰爭對俄羅斯作出多項制裁,包括針對俄羅斯財閥及俄羅斯總統普京的親信。美國共和黨參議員格雷厄姆將普京比作納粹領袖希特拉,更暗示俄羅斯民眾可暗殺普京以結束俄烏戰爭。

格雷厄姆(Lindsey Graham)為南卡羅萊納州參議員。他周四(3日)晚上在社交媒體Twitter發帖,似乎將普京(Vladimir Putin)視為希特拉(Adolf Hitler)及古羅馬帝國獨裁者凱撒大帝(Julius Caesar)。

他於帖文中詢問,俄羅斯是否有像刺殺凱撒大帝的布魯圖斯(Brutus)這樣的人物,俄軍當中又有無像刺殺希特拉的Stauffenberg上校這樣的人。

格雷厄姆暗示俄羅斯人民應暗殺普京:

結束(戰爭)的唯一方式就是,俄羅斯應該有人帶走這個人,你將為國家及整個世界作出重大貢獻。

(The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country — and the world — a great service.)