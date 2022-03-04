【烏克蘭戰爭】美參議員語出驚人 暗示俄民眾暗殺普京

美國因應俄烏戰爭對俄羅斯作出多項制裁，包括針對俄羅斯財閥及俄羅斯總統普京的親信。美國共和黨參議員格雷厄姆將普京比作納粹領袖希特拉，更暗示俄羅斯民眾可暗殺普京以結束俄烏戰爭。

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格雷厄姆（Lindsey Graham）為南卡羅萊納州參議員。他周四（3日）晚上在社交媒體Twitter發帖，似乎將普京（Vladimir Putin）視為希特拉（Adolf Hitler）及古羅馬帝國獨裁者凱撒大帝（Julius Caesar）。

他於帖文中詢問，俄羅斯是否有像刺殺凱撒大帝的布魯圖斯（Brutus）這樣的人物，俄軍當中又有無像刺殺希特拉的Stauffenberg上校這樣的人。

格雷厄姆暗示俄羅斯人民應暗殺普京：

結束（戰爭）的唯一方式就是，俄羅斯應該有人帶走這個人，你將為國家及整個世界作出重大貢獻。 （The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country — and the world — a great service.）

他指這件事說起來容易，但要做卻很難。但他向俄羅斯民眾表示如果不挺身而出的話，他們將會與世隔絕，並只能在黑暗中度過餘生。

除了格雷厄姆外，另一名美國保守派人士、霍士新聞台主持Sean Hannity也在周三（2日）的Podcast節目中，聲稱普京應被暗殺。

移居美國的俄羅斯裔商人Alex Konanykhin早前更開出100萬美元（約780萬港元）的銀碼作懸賞，聲稱要緝拿普京。

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責任編輯：鄭錦玲