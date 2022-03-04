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【心理健康】疫情衝擊心理健康 全球憂鬱與焦慮盛行率增25%

理財智慧 17:14 2022/03/04

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過去幾年面對疫情持續肆虐，不少國家地區實施封城，又或是採取在家上班上課措施，這或許保護民眾的身體健康，但疫情下面對多重壓力，又太久沒有面對面聊聊天、缺少陽光日照，或多或少也影響心靈健康。

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世界衛生組織（WHO）報告指出，在疫情持續期間，憂鬱症和焦慮症盛行率（prevalence）上升了25%，當中又以女性和年輕人受到的影響程度尤為嚴重，本身已罹患哮喘、癌症和心臟病等健康狀況的人，更容易出現精神疾病（mental disorders）症狀。根據現有新冠疫情對心理健康影響的報告，憂鬱症與焦慮症盛行率之所以增加，主要是因為前所未有的社會孤立，以及痛失所愛、財務憂慮與憂心染疫，在多重壓力下導致憂鬱跟焦慮。目前接受調查的國家中，有 90% 國家已將心靈支持納入 COVID-19 疫情復原計畫中。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

報告也有指出各國心理健康資源不平均，在數位化與資源豐富的國家，可以在網路上尋求幫助、即時且可遠距，好比衛服部也有疫情心理諮詢專線 1925（依舊愛我）；但對於資源有限的國家來說，還是一大挑戰，根據世衛組織調查，全球心理健康資源長期短缺，其實至今狀況也沒有改善，最新資料顯示，2020 年各國心理健康方面平均預算占比約 2%，至於低收入國家，從事心理健康方面的工作者，平均下來 10 萬人不到 1 人。

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記者：鄭日棱

 

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新冠肺炎疫情 壓力 焦慮症

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