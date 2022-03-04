▲ 【大行報告】大和降嗶哩嗶哩Bilibili目標價56% 料廣告成首季核心收入主要推動力

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 上季業績大致符市場預期，未有驚喜。券商大和資本指，B站今年首季的業績指引是收入增長38%，與市場估計相若，但利潤收窄至19%則較該行估計為低。B站周五跌12.9%，報207.4元。

大和表示，B站上季的廣告業務在監管風波及疲弱宏觀經濟下仍勝預期，按年增長120%，預期廣告業務會是首季核心收入的推動力，按年大增七成，在淡季及疲弱宏觀經濟下屬相當強勁增長。

大和稱，B站希望2024年在非通用會計準則下，可達至收支平衡，並希望將毛利率提高到30%，當中主要動力包括（1）將每月活躍用戶的營運槓桿化；（2）遊戲業務正常化（恢復遊戲牌照），並從自主研發的遊戲獲得牽引；（3）透過產品創新及交叉銷售，令低利潤的增值業務毛利率得以提升；（4）大幅削減銷售及市場推廣成本；（5）減少遊戲開發完成後的研發費用。

大和將B站2022至2023年收入預測降低5%，以反映遊戲收入低於預期，但部分被高廣告收入增長所彌補，雖然該行未有看到B站用戶參與度下降跡象，而且盈利目標明確，但仍決定將B站目標價降56%至52美元，相當於市銷率約5倍，維持「買入」。



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