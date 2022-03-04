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【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）

Hot Talk 18:29 2022/03/04

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【第五波疫情】滙豐3月7日起所有分行隔日開　僅三家分行一周開門6日（附名單）

因應員工感染，多家本地銀行幾乎每日都需要暫停個別分行服務。本地銀行龍頭HSBC滙豐最新公布，因應香港新冠疫情的最新情況，由3月7日（星期一）起，旗下所有零售分行實施營運新安排。除了3家滙豐主要分行——滙豐中環總行、旺角分行、觀塘分行會於星期一至星期六營業，其他滙豐分行則會隔日提供服務。

因應銀行分行停業復業不斷，銀行公會公布，成立專責小組並舉行會議，制定常規安排供業界參考。
 
公會建議，一般而言，出現確診個案的分行在關閉消毒後，可以以T+2 安排重開，即確診個案申報後的兩日重開，所有員工須取得陰性檢測結果方可復工。公會亦建議銀行在關閉分行張貼告示，提供熱線號碼、網頁地址、最近分行或櫃員機地點及初步重開日期供客戶參考。

據滙豐今早提供資料，該行目前有約60家分行暫停服務，詳情可見【下一頁】

HSBC滙豐3月7日起分行營業安排

    點擊圖片放大
    +2

滙豐：平日營業朝九晚四　或派籌減少輪候時間

滙豐表示，分行營業時間均為星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。同時，分行亦會視乎情況向客戶派籌以減少輪候時間。

滙豐指，按照清晰的既定營運時間表提供分行服務，令客戶可根據新的分行營運時間表，在前往分行前預先做好計劃。新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定。

滙豐表示，有關安排讓分行於有需要時，利用非營業日進行深層清潔及消毒，和讓員工進行預防性的病毒檢測，以減低服務受影響的機會。滙豐建議客戶使用流動理財、網上理財、電話理財或自助銀行服務終端機，24小時全天候處理銀行事務。

（第二版更新銀公指引）

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

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金融機構 滙豐控股（00005）

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