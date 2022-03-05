  • 19°C
香港時間 : 2022306日 (日) 01:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【人才荒】科企3招覓IT＋HR人才　設員工排行榜長士氣

18:00 2022/03/05

分享：

疫下企業應用科技的需求大增，惟不論是全球或本地，IT人才配合方面仍然不足，尤其新興科技與協助數碼轉型的人才。面對IT人手短缺，本港科技公司在招募時以3大策略應對，包括招攬實習生、實行多元招聘，以及聘用自由工作者。

【職場管理】IT人混合工作模式　5招助企業挽留人才

【疫市營商】 在家工作需求增　電子產品生意按年增兩倍

作為一間會自主研發「中間軟件（middleware）平台」，且主力於不同平台開發人力資源管理系統的人力資源科技公司，Cityray Techology董事總經理司徒敬文表示，公司業務專注於人力資源（HR）領域，因此員工除需要有一定的IT知識及技能外，亦需要有HR知識。

加上Cityray Techology早於1995年便將業務拓展至內地，員工更需按客戶所在之處，提供相應的專業服務，如按當地勞工法例為客戶分析其需求等。

在IT人才本已不足的情況下，要聘請既懂IT又懂HR的人才，可謂難上加難。司徒坦言，雖然該企人才流失率不大，但礙於公司的業務範疇，增加對員工所需技能的要求，以致一向只有少數人前來應徵。惟他補充指，該企所提供的服務或多或少都會涉及勞工法例，不可因人才短缺而隨意降低招聘時對員工的技能要求。

多元招聘解人才荒　與退休員工合作免磨合

司徒表示，該企於2016年開始與不同的本地大專院校，以及非牟利機構合作，每年為在學大專生提供2至3個實習名額。除讓大專生可一嚐科技從業員的工作，以助他們提早適應職場生活外，亦是該企培育未來職場新鮮人的好機會。

他表示，以往曾有大專生在該企實習後，因個人原因，無法繼續原定的學業而向該企求職。在考慮到該名大專生實習期間的表現，知道他已具備一定的IT及HR知識，因此正式聘請該名大專生為全職員工，並留任至今。

為發掘更多本地專才，Cityray Techology的多元招聘包括聘請適合就業的殘疾人士。司徒敬文表示，該企現時所任用的兩名殘疾員工中，雖然有的聽力有障礙，但工作表現與健全人士無異，與其他員工相處亦十分融洽。

在外尋找一個合適、有經驗且具備IT及HR知識的人才甚艱難。因此亦有退休員工以自由工作者身分，繼續為該企工作。

要懂公司運作、具備相關知識，又有經驗，非自家員工莫屬

推崇表揚文化　全員票選最佳員工　

疫情為員工的工作模式帶來重大轉變，長期在家工作或有損員工溝通及士氣。司徒表示，該企近年推崇表揚文化，希望同事之間可互相欣賞、學習。因此，在上年首次設置年度員工排行榜，讓同事互相投票選出最佳員工。

問及該排行榜的參選資格時，他笑言投票沒有準則，有人投給年資最高、得高望重的同事，亦有人投給心中的學習對象。不論最終結果如何，在年終頒獎一刻，

所有同事都是開心恭賀，對於人數不多的公司而言，的確可以助長士氣。

    點擊圖片放大

【疫市變陣】澳洲超市夥拍初創企業　推無人機送貨服務

記者：殷凱怡

另外，《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【香港經濟】香港2021年第4季港口貨物吞吐量　按年下跌11.9%錄5,400萬公噸
2022/03/03
【香港經濟】香港2021年第4季港口貨物吞吐量　按年下跌11.9%錄5,400萬公噸
【糧食供應】政府：菜價穩定凍肉供應大增　提供本地活豬活雞
2022/03/03
【糧食供應】政府：菜價穩定凍肉供應大增　提供本地活豬活雞
【商場減租】寬免關閉表列處所全額租金　MegaBox宣布向租戶提供支援
2022/03/04
【商場減租】寬免關閉表列處所全額租金　MegaBox宣布向租戶提供支援
【香港零售】香港1月份零售銷售值升4.1%　超級市場貨品銷售值按年升10.5%
2022/03/04
【香港零售】香港1月份零售銷售值升4.1%　超級市場貨品銷售值按年升10.5%

你可能感興趣

【香港經濟】香港2021年第4季港口貨物吞吐量　按年下跌11.9%錄5,400萬公噸
17:21 2022/03/03
【香港經濟】香港2021年第4季港口貨物吞吐量　按年下跌11.9%錄5,400萬公噸
【糧食供應】政府：菜價穩定凍肉供應大增　提供本地活豬活雞
18:31 2022/03/03
【糧食供應】政府：菜價穩定凍肉供應大增　提供本地活豬活雞
【商場減租】寬免關閉表列處所全額租金　MegaBox宣布向租戶提供支援
16:11 2022/03/04
【商場減租】寬免關閉表列處所全額租金　MegaBox宣布向租戶提供支援
僱員培訓 人才管理 實習 全職 人力資源

下一篇文章

【人工智能】網購服飾最易買錯　Walmart推虛擬模特兒試穿功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】美元定存最高8.5厘 花旗仍料聯儲局3月加息0.5厘
【美元定存】美元定存最高8.5厘 花旗仍料聯儲局3月加息0.5厘
【人幣定存】人民幣突爆劈息浪 半年最高2.8厘倒數
【人幣定存】人民幣突爆劈息浪 半年最高2.8厘倒數
【港元定存】1年港元定存最高1.1厘 賺盡11萬利息
【港元定存】1年港元定存最高1.1厘 賺盡11萬利息
【人民幣定期存款】人民幣定存最高13.88厘 3大小行鬥搶存
【人民幣定期存款】人民幣定存最高13.88厘 3大小行鬥搶存
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
【加拿大定期存款】加元定存高息王享12厘 花旗料周三加息0.25厘
【加拿大定期存款】加元定存高息王享12厘 花旗料周三加息0.25厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款