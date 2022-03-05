【人才荒】科企3招覓IT＋HR人才　設員工排行榜長士氣

疫下企業應用科技的需求大增，惟不論是全球或本地，IT人才配合方面仍然不足，尤其新興科技與協助數碼轉型的人才。面對IT人手短缺，本港科技公司在招募時以3大策略應對，包括招攬實習生、實行多元招聘，以及聘用自由工作者。

【職場管理】IT人混合工作模式 5招助企業挽留人才

【疫市營商】 在家工作需求增 電子產品生意按年增兩倍

作為一間會自主研發「中間軟件（middleware）平台」，且主力於不同平台開發人力資源管理系統的人力資源科技公司，Cityray Techology董事總經理司徒敬文表示，公司業務專注於人力資源（HR）領域，因此員工除需要有一定的IT知識及技能外，亦需要有HR知識。

加上Cityray Techology早於1995年便將業務拓展至內地，員工更需按客戶所在之處，提供相應的專業服務，如按當地勞工法例為客戶分析其需求等。

在IT人才本已不足的情況下，要聘請既懂IT又懂HR的人才，可謂難上加難。司徒坦言，雖然該企人才流失率不大，但礙於公司的業務範疇，增加對員工所需技能的要求，以致一向只有少數人前來應徵。惟他補充指，該企所提供的服務或多或少都會涉及勞工法例，不可因人才短缺而隨意降低招聘時對員工的技能要求。

多元招聘解人才荒 與退休員工合作免磨合

司徒表示，該企於2016年開始與不同的本地大專院校，以及非牟利機構合作，每年為在學大專生提供2至3個實習名額。除讓大專生可一嚐科技從業員的工作，以助他們提早適應職場生活外，亦是該企培育未來職場新鮮人的好機會。

他表示，以往曾有大專生在該企實習後，因個人原因，無法繼續原定的學業而向該企求職。在考慮到該名大專生實習期間的表現，知道他已具備一定的IT及HR知識，因此正式聘請該名大專生為全職員工，並留任至今。

為發掘更多本地專才，Cityray Techology的多元招聘包括聘請適合就業的殘疾人士。司徒敬文表示，該企現時所任用的兩名殘疾員工中，雖然有的聽力有障礙，但工作表現與健全人士無異，與其他員工相處亦十分融洽。

在外尋找一個合適、有經驗且具備IT及HR知識的人才甚艱難。因此亦有退休員工以自由工作者身分，繼續為該企工作。

要懂公司運作、具備相關知識，又有經驗，非自家員工莫屬

推崇表揚文化 全員票選最佳員工

疫情為員工的工作模式帶來重大轉變，長期在家工作或有損員工溝通及士氣。司徒表示，該企近年推崇表揚文化，希望同事之間可互相欣賞、學習。因此，在上年首次設置年度員工排行榜，讓同事互相投票選出最佳員工。

問及該排行榜的參選資格時，他笑言投票沒有準則，有人投給年資最高、得高望重的同事，亦有人投給心中的學習對象。不論最終結果如何，在年終頒獎一刻，

所有同事都是開心恭賀，對於人數不多的公司而言，的確可以助長士氣。

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記者：殷凱怡

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