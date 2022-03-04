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【支援烏克蘭】遊戲主播直播籌款　邊玩「艾爾登法環」邊呼籲觀眾捐錢

科技 18:00 2022/03/04

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為了支援烏克蘭，近日一位外國遊戲主播更發起直播遊玩「艾爾登法環」籌款活動，表示每在遊戲「艾爾登法環」中死亡一次，就會捐出10美元（約78港元）予CARE國際關懷協會（CARE International）支援烏克蘭的人民，隨即引起不少網民熱烈迴響。（影片截圖）

遊戲「艾爾登法環」（Elden Ring）一直以高難度見稱，因此令不少玩家頭痛。為了支援烏克蘭，近日一位外國遊戲主播更發起直播遊玩「艾爾登法環」籌款活動，表示每在遊戲「艾爾登法環」中死亡一次，就會捐出10美元（約78港元）予國際關懷協會（CARE International）支援烏克蘭的人民，隨即引起不少網民熱烈迴響。

【烏克蘭】烏克蘭點名呼籲Sony PlayStation、微軟Xbox　停止支援俄羅斯

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該名外國遊戲主播Hasand Piker在遊戲開始前表示，希望能以自己的方式聲援烏克蘭，所以透過遊戲直播方式可以吸引大家注意，更指無論死亡次數多少，至少都會捐出25,000美元（約19.5萬港元），同時他亦呼籲直播觀眾可以一同響應籌款活動。

直至遊戲結束時，Hasand Piker在遊戲中總共死了77次，因此他以個人名義捐出了25,770美元（約20.1萬港元），再加上觀眾的支持籌得了155,000美元（約121萬港元），讓募款總金額突破逾140萬港元。

【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？

責任編輯：黃顯晴

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