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【新股IPO】綠茶集團通過上市聆訊　擬集資11.7億

新股IPO 15:14 2022/03/08

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綠茶集團通過上市聆訊　擬集資11.7億

內地網紅餐飲連鎖集團綠茶集團在去年10月遞交上市申請，現已經通過上市聆訊。據報公司計劃集資1.5億美元（折合約11.7億港元），花旗及招銀國際為聯席保薦人。

內地去年底在各地局部爆發新冠疫情，綠茶集團表示，去年合共有44間餐廳錄得餐廳層面經營虧損，當中包括31間新開業餐廳運營仍處於增長階段，2間餐廳正進行翻新，5間餐廳受疫情影響，另有6間餐廳主要因運營表現未如理想。

根據最新文件數據顯示，公司在去年首九個月，合共錄得利潤9485萬元人民幣，對比2020年同期為虧損3074.2萬元；期內經調整淨利潤率為6.9%，2020年同期為0.3%。

綠茶集團在2008年在杭州開設第一間綠茶餐廳，截至最後實際可行日期，集團目前的餐飲網絡包括208間餐廳，並覆蓋中國18個省份、4個直轄市及3個自治區。根據諮詢機構數據，若以2020年的收入及餐廳數量而言，綠茶集團是中國第四大休閒中式餐廳運營商。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】
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港股 疫情 網紅 餐飲 杭州 集資 IPO

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