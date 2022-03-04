【手機快充】Oppo新快充技術　最快9分鐘充滿電

▲ Oppo展示「240W SUPERVOOC 快充」，可在9分鐘內將4,500mAh電池電量由0充到100%。

手機快充技術不斷進化，手機品牌Oppo及小米等近年積極開發新手機快充技術，Oppo日前在世界移動通訊大會MWC 2022更展示了兩項全新「SUPERVOOC」快充技術。據外媒MacRumors報道，該「SUPERVOOC」快充技術比iPhone 13充電速度快12倍的。

Oppo發布的兩項全新「SUPERVOOC」快充技術，為其閃充技術VOOC的標準加強版。其中「150W SUPERVOOC快充」配備電荷泵（Charge Pump）能在5分鐘內，為內建 4.500mAh電池的手機充電至50%，15分鐵內完全充滿電。

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不少用戶擔憂快充可能對電池造成負面影響，該「150W SUPERVOOC快充」技術內建「電池健康引擎」（Battery Health Engine，BHE），經Oppo新旗艦手機Find X5系列實測，經歷1,600次充電周期後，仍能維持原始電量8成。預計今年第二季首先與OnePlus 手機搭配上市。

另一項「240W SUPERVOOC 快充」系統，則可在9分鐘內將4,500mAh電池電量由0充到100%。相較透過20W充電器與Lightning對USB-C充電線為iPhone 13充電，電量由0充到50%約需半小時，完全充滿則要2小時。

該系統還支援多項安全保護機制，包括：客製化控制芯片，監控電壓、電流及溫度，即使高功率輸出，仍能符合散熱標準。不過目前該系統仍為實驗室原型測試階段，Oppo尚未透露確實的推出日期。

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責任編輯：張寶燕