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【電動車】Sony本田聯手研發電動車 料2025年開售

股樓投資 19:30 2022/03/04

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日本索尼集團（Sony）與 本田汽車（Honda）周五（4日）宣布，將成立一家合資公司，合作開發和銷售電池驅動的電動汽車，目標是在2025年開始銷售第一款汽車。

兩家公司在聲明中表示，將在今年成立一家合資公司，目標是在2025年開始銷售第一款電動車。本田將負責提供車體開發和製造技術，而Sony則提供傳感器和通信技術，建造移動服務平台。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

Sony行政總裁吉田憲一郎表示，在合資公司中，集團希望通過其技術和經驗與本田在汽車開發和製造方面的長期經驗結合，引領汽車領域發展。

本田汽車社長三部敏宏稱，未來會以開放的心態來擴展業務，並補充說本田將繼續發展自己的電動車戰略計劃，獨立於合資企業。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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