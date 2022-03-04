【香港零售】1月份零售總銷貨值升4.1%　政府稱未完全反映本地第五波疫情

統計處今日（4日）公布今年1月的1月零售銷售額臨時估計為339億元，較去年同期上升4.1%；去年12月的零售銷售額修訂估計，較2020年同月上升6.1%。本港第五波疫情由今年1月大爆發，因此政府發言人表示，數字尚未完全反映本地第五波疫情，及較近期防疫措施進一步收緊的影響，預計零售業在短期內將繼續面對沉重壓力。

扣除其間價格變動後，今年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年年同月上升1.7%。2021年12月的零售業總銷貨數量的修訂估計，較前年同月上升3.3%。

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2020年1月的零售銷售額中，網上銷售佔9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為31億元，較去年同月上升29.8%。至於2021年12月的零售業網上銷售價值的修訂，估計較2020年同月上升31.7%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2022年1月與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值上升10.5%。其他未分類消費品，上升12.5%。

至於其他分類食品、酒類飲品及煙草上升6.5%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升7.1%；服裝上升5.6%；百貨公司貨品上升2.5%；藥物及化妝品上升1.7%；燃料上升16.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升11.4%；中藥上升5.4%；書報、文具及禮品上升2.6%；以及眼鏡店上升9.6%。

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政府發言人表示，零售業總銷貨價值在一月按年進一步上升4.1%。然而，這個數字尚未完全反映本地第五波疫情及較近期防疫措施進一步收緊的影響。此外，考慮到農曆新年的時間與去年不同或會對上述數字造成扭曲，待取得二月份的零售數據後，再將兩個月的數據合併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。展望未來，發言人指出鑑於疫情非常嚴峻和現行各種限制措施，零售業在短期內將繼續面對沉重壓力。

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