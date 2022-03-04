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【全民檢測禁足】許正宇：其他金融中心「封城」不影響服務　將向市場發營運指引

宏觀解讀 16:47 2022/03/04

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【全民檢測禁足】許正宇：其他金融中心「封城」不影響服務　將向市場發營運指引

港府本月推全民強制檢測，多方消息都指港府將要求市民禁足配合。財經事務及庫務局局長許正宇在社交平台稱，留意到即使其他金融市場所處的地方曾實施「封城」或「禁足」等措施，其金融業務皆不受影響，港府推行「全民強制檢測」時也定必兼顧金融業特質，保障香港國際金融中心地位。他預告，將協調各監管機構支援業界，並適時向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。

許正宇、財庫局副局長陳浩濂，今日（4日）與香港投資基金公會、香港中資基金業協會、香港證券業協會及香港中資證券業協會4個行業組織舉行線上會議，了解業內疫情下營運困難及各種建議。

許正宇稱，抗撃疫情之際，會考慮市場有序營運的需要，包括交易、結算及支付等重要環節，讓金融業繼續發揮融通及配置資金的重要功能，服務實體經濟。此外，金融業亦服務香港市民日常所需，包括支付及理財等，因此其持續營運對香港社會實屬不可或缺。

證監會本周初已表示，有信心即使全民檢測期間限制人員流動，仍能有合適安排，讓市場和持牌機構正常運作。


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