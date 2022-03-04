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【串流娛樂】Netflix再斥資逾 5.6 億港元 收購遊戲開發商 料有意開發自家遊戲

理財智慧 15:35 2022/03/04

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影視串流平台 Netflix 為了配合劇集和節目的宣傳，去年開始就推出了一系列 Android 和 iOS 遊戲，讓訂戶可以免費從 Google Play Store 和 App Store 免費下載，遊戲內更沒有廣告和不設 in-app 購買。Netflix 昨日在官方網誌宣佈，已經向總部設於芬蘭的遊戲開發商 Next Games 展開收購。

【青姐話】方是絕路 希望在轉角

在網誌中 Netflix 的遊戲部門副總裁沃杜（Mike Verdu） 表示，收購 Next Games 是要為訂戶構建一個優質遊戲庫。Next Games 的代表作是解謎類角色扮演遊戲（Role-playing game，RPG） 《Stranger Things: Puzzle Tales》，亦曾開發過兩款《Walking Dead》主題的手機遊戲。沃杜 表示 Netflix 雖然在遊戲部份剛起步，但有信心與 Next Games 攜手，可以開發一系列為訂戶喜愛的世界級遊戲。

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

現時 Netflix 提供的免費遊戲，例如《Stranger Things》系列都是外判予第三方遊戲商開發，至於遊戲《Asphalt Xtreme》則是向開發商取得授權，然後開放予訂戶免費玩。Netflix 今次將會斥資 6,500 萬歐元（約 5.6 億港元）收購 Next Games，公司的董事會建議股東接受，如果獲得股東通過，交易預計會在今年第二季完成。這將會是去年收購 Night School Studio 後再一次出手，反映 Netflix 有意自家開發遊戲。

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責任編輯：龍紀瑩

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