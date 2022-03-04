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【有相睇】附簡單裝修　太古城三房套單位　月租勁減9000先有人租

股樓投資 17:36 2022/03/04

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樓價持續回落，租金也跟隨下跌，其中鰂魚涌太古城一個三房套單位，月租累減9,000元，至2.5萬元才獲承租。

中原地產趙鴻運說，太古城隋宮閣中低層H室，實用面積747平方呎，三房一套間隔，向西北，望外園景，連簡單裝修，月租原叫價3.4萬元，終勁減9,000元，以2.5萬元租出，實用呎租33元。

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據了解，業主於1996年10月以505萬元購入單位，以月租2.5萬元計算，租金回報率約5.9厘。趙鴻運指，太古城本月暫録4宗租務成交，平均實用呎租39.38元。

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

延伸閱讀 【有相睇】跑馬地服務式住宅　月租8500進駐　實用面積僅91呎【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 鰂魚涌 中原地產 太古城

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