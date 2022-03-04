▲ 【第五波疫情】煤氣公司為落馬洲河套區方艙醫院建成1.5公里燃氣管線 僅四天便完工

第五波疫情爆發，大量確診者或初步確診者正等候入院或前往隔離設施接受治療。政府現正加緊建設社區隔離設施（方艙醫院），其中佔地面積最大的一處位於落馬洲河套區。煤氣公司在接到方艙醫院的供氣要求後，即組建近200人的團隊日以繼夜施工，僅用四天時間即完成相關工程。目前，落馬洲河套區方艙醫院煤氣管線已全線貫通。

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煤氣公司指，今次新建的燃氣管線全長1.5公里，將可為未來進駐的約1萬名隔離人士，以及約4000名在該區工作的人員提供穩定、安全的燃氣供應。

煤氣常務董事陳永堅更親臨施工現場視察管線工程，並帶同一批抗疫物資包向工程團隊的同事們致以問候和感謝。陳永堅表示，煤氣公司的同事和承建商們面對時間緊、任務重的壓力，以高標準高質量完成了「不可能」的任務，展現了煤氣抗疫的決心和對社會大眾負責的態度。

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