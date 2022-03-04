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【舖王旗下】松齡護老過去一周股價累插逾5成　期間主要股東劉智遠曾沽貨2.68%套現近870萬

股市 16:21 2022/03/04

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【舖王旗下】松齡護老過去一周股價累插逾5成　期間主要股東劉智遠曾沽貨2.68%套現近870萬

已故「舖王」鄧成波旗下松齡護老集團 （01989） 過去一周股價突然插水，松齡護老周五（4日）中午發公告指，董事會在周四（3日）接獲主要股東劉智遠在周二（1日）以每股0.358元，出售公司2421萬股或2.68%松齡護老股份，套現867萬元，松齡護老董事會注意到，近期公司股份價格下跌及成交量上升，確認上述權益披露通知外，並不知悉導致該等股價及成交量波動的任何原因。

松齡護老周二插水5成至0.34元，周三盤中低見0.23元，收報0.249元，周五收報0.295元，無升跌，過去一周累跌58%。

松齡護老：疫情帶來史無前例重大挑戰

松齡護老公告提到，即使香港面臨疫情爆發帶來史無前例的重大挑戰，我仍然盡心盡力，堅守崗位，並運用一切現有的資源，務求為長者院友及員工們提供所需要的可靠服務和支援。取嚴謹且有效可行的措施，例如通過在安老院舍及設施中堅守嚴格的感染控制、衛生及消毒程序，以控制及盡量降低大家的感染風險。

此外，鄧成波之子、松齡護老主席兼控股股東鄧耀昇與陞域集團為松齡護老集團需要臨時住宿或隔離的前線員工們和及醫護人員提供所需的酒店房間，以免疫情擴散至社區。


【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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【鋪王鄧成波】鄧成波1300萬元場內增持松齡護老　日前遭入稟追款逾2.6億

記者：李哲毅

港股 松齡護老集團（01989） 鄧成波
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