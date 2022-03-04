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【香港零售】香港1月份零售銷售值升4.1%　超級市場貨品銷售值按年升10.5%

商業 16:36 2022/03/04

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政府統計處今（4日）公布，1月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年上升4.1%。（資料圖片）

政府統計處今（4日）公布，1月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年上升4.1%。當中，網上銷售佔9.0%，零售業網上銷售價值的臨時估計為31億元，按年上升31.7%。

【香港零售】零售管理協會促請業主減租5成　支持政府提出「暫緩追討欠租措施」

電器及其他未分類耐用消費品　下跌8.2%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2022年1月2021年1月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升10.5%。

其次為其他未分類消費品銷貨價值上升12.5%；食品、酒類飲品及煙草上升6.5%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升7.1%；服裝上升5.6%；百貨公司貨品上升2.5%；藥物及化妝品上升1.7%；燃料上升16.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升11.4%；中藥上升5.4%；書報、文具及禮品上升2.6%；以及眼鏡店上升9.6%。

另一方面，2022年1月2021年1月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌8.2%。其次為汽車及汽車零件銷貨價值下跌20.5%；以及傢具及固定裝置下跌3.8%。

數字尚未完全反映第五波疫情

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在1月按年進一步上升4.1%。然而，這個數字尚未完全反映本地第五波疫情及較近期防疫措施進一步收緊的影響。

此外，考慮到農曆新年的時間與去年不同或會對上述數字造成扭曲，待取得2月份的零售數據後，再將兩個月的數據合併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

【香港零售】疫下內地客銳減轉攻本地客　零食店轉身快去年銷售額按年增1成

【香港零售】KKday去年邀請MIRROR成員姜濤宣傳　季度訂單激增逾3倍

責任編輯：李智美

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