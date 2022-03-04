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CCL跌穿180點　最新報179.10點　創50周新低　中原︰料沒收2021全年升幅

股樓投資 16:12 2022/03/04

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中原城市領先指數CCL最新報179.10點，創50周（即2021年3月後）新低，按周跌1.47%，跌幅104周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL跌穿180點，是反映新春長假後首周市況。CCL上周跌穿182點，前周跌穿184點，連續3周跌破3個支持位。新春後疫情急劇惡化，樓價繼續下調，兼跌幅擴大，預期CCL將下試176點，重返2021年年初時的水平，沒收2021年全年升幅。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.53點，創52周（即2021年2月後）新低，按周跌1.32%，跌幅66周以來最大。CCL（中小型單位）報178.73點，創52周（即2021年2月後）新低，按周跌1.36%，跌幅87周以來最大。CCL（大型單位）報180.96點，創42周（即2021年5月後）新低，按周跌2.01%，跌幅11周以來最大。CCL四大整體指數跌幅明顯擴大，並齊跌4周，是2021年10月（即18周）以來首見。CCL累跌3.68%，CCL Mass累跌3.73%，CCL（中小型單位）累跌3.65%，CCL（大型單位）累跌3.82%。

同場加映︰【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

四區方面，本周三區跌一區升。九龍CCL_Mass報174.86點，創53周（即2021年2月後）新低，按周跌2.60%，跌幅130周以來最大。新界西CCL_Mass報166.47點，創51周（即2021年3月後）新低，按周跌1.88%，跌幅11周以來最大。新界東CCL_Mass報193.93點，創45周（即2021年4月後）新低，按周跌0.58%，連跌3周共2.48%。港島CCL_Mass報182.32點，按周升0.40%，上周指數創45周新低。

近4周計，九龍CCL_Mass累跌4.67%，新界西CCL_Mass累跌4.28%，港島CCL_Mass累跌3.05%，新界東CCL_Mass累跌2.13%。

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同場加映︰【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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撰文 : 謝昕蕎

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