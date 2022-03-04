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【俄烏局勢】烏克蘭星鏈衛星設備 馬斯克警告恐被俄軍鎖定目標

環球政經 17:39 2022/03/04

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全球首富馬斯克，早前向烏克蘭送出SpaceX的星鏈衛星網路終端機，讓當地民眾能夠使用互聯網服務，烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）向馬斯克表示感謝。不過馬斯克今日卻在推特發出「重要警告」，指出星鏈衛星服務是唯一仍在烏克蘭部分地區工作的非俄羅斯通信系統，因此成為目標的可能性很高，呼籲當地人謹慎使用。

【溫股知新】俄烏只是第一關   投資高息股最啱

有網民就追問馬斯克如何謹慎使用，馬斯克就回應「僅在需要時才打開星鏈衛星網路終端機，並將天線放置在離人盡可能遠的地方。」

【延伸閱讀】【理財智慧】社會企業責任與公司形象 馬斯克提供星鏈技術予烏克蘭

【延伸閱讀】【俄烏局勢】Elon Musk回應求助 SpaceX星鏈已送抵烏克蘭

多倫多大學公民實驗室的高級研究員John Scott-Railton，近日亦表達了相同觀點。他花了10年時間研究衝突地區的黑客攻擊和監控問題，他周末在推特上便指出了潛在的風險。他一方面讚揚了SpaceX的行動，但同時警告說星鏈衛星網路終端機，等如「在某個人的背上畫上一個巨大目標」。

他亦補充，當中的風險與通訊是否被加密無關，因為設備不一定需要被敵人竊聽，它們只需要發出足夠獨特的訊號，便可被追蹤及可能被定位。他還指出，星鏈仍是一項非常新的技術，因此不一定要在戰區進行測試，以識別和評估其風險。

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責任編輯：嚴浩文

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