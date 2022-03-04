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【新冠疫情】美國要求科技公司　披露新冠肺炎錯誤訊息來源

科技 16:30 2022/03/04

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美國政府試圖透過得到這些數據，以了解有多少人曾接觸到這種錯誤訊息，以及哪些群體可能受到相關影響。（法新社）

新冠疫情已發生超過兩年，有關該病毒和疫苗的不同訊息一直在網絡傳播。近日美國衛生局局長Vivek Murthy博士發表聲明，要求科技公司提供有關新冠肺炎的錯誤訊息及其來源，目的是保護國家以及人民的健康安全。

【芯片荒】Toyota車缺貨　日本4成車款等5個月

Vivek Murthy博士要求公開相關訊息的科技公司，涉及社交平台、搜索引擎、眾包平台、電子商務和即時通訊公司。據《華盛頓郵報》報道，他首先希望得到關於疾病控制和預防中心已經確定的典型疫苗錯誤訊息的數據和分析，這包括「新冠疫苗的成分是充滿危險性」和「新冠疫苗含有微型芯片」等虛假訊息。

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據悉，美國政府試圖透過得到這些數據，以了解有多少人曾接觸到這種錯誤訊息，以及哪些群體可能受到相關影響。此外，美國政府還在尋找有關新冠疫情虛假訊息主要來源的數據，包括銷售未經批准的新冠疫苗產品及服務的個人或企業。

不提交數據   也不會受罰

雖然美國政府要求科技公司必須在5月2日前遵守規定，提交相關訊息的數據內容，但如果他們不遵守規定的話，也不會受到懲罰。

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責任編輯：陳卓賢

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