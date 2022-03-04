【烏克蘭戰爭】三星資產運用：短期油價可衝至130美元　料油組3月會議不增產

▲ 【烏克蘭戰爭】三星資產運用：短期油價可衝至130美元 料油組3月會議不增量

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國亦制裁俄羅斯，推動油價節節上升，三星資產運用（香港）發表研究報告指，由於多國亦制裁俄羅斯，眾多買家擔心將禁運俄羅斯石油，預料未來數周情況將會惡化。

紐約原油現於110美元水平上落。三星資產運用指，俄羅斯石油產量佔全球約7%，由於戰事因素，未能有替代方案去取代俄羅斯石油，油組（OPEC）亦未能大量增產，因此料短期內石油價格可衝上120至130美元，而油價亦會非常波動，直至停火協議達成。不過，該行認為受通脹、地緣因素、油組小幅增產之下，未來12個月油價料於110至120美元波動。

油組方面，3月份油組會議將較過去數次更為複雜，既要面對俄烏戰爭，又要顧及伊朗核談判和油價高企100美元的問題。三星資產運用認為石油市場維持供應緊張及強巧需求，而油組亦不會加大產量並維持每日目前每日增產40萬桶的政策。

就國際能源署（IEA）同意釋放6000萬桶石油儲備，該行認為這只屬IEA向市場發出不會有供應短缺的訊號，而6000萬桶石油乃不足全球一日之需，故實際上對環球市場幫助不大。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：

【烏克蘭戰爭】洪灝：油價飈升勢頭為50年一遇 每次石油危機、美國經濟都會衰退

【聯儲局】鮑威爾稱烏克蘭戰爭加劇供應鏈干擾 梅斯特指如通脹不回落、加息步伐可加快

【烏克蘭戰爭】高盛：市場低估俄羅斯供應衝擊 銅價勢創新高

編輯：姚卓然