【烏克蘭戰爭】三星資產運用：短期油價可衝至130美元　料油組3月會議不增產

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【港股市況】恒生指數尾市跌600點 季檢收市後生效、藍籌新貴聯想跌7%（不斷更新）
俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國亦制裁俄羅斯，推動油價節節上升，三星資產運用（香港）發表研究報告指，由於多國亦制裁俄羅斯，眾多買家擔心將禁運俄羅斯石油，預料未來數周情況將會惡化。
紐約原油現於110美元水平上落。三星資產運用指，俄羅斯石油產量佔全球約7%，由於戰事因素，未能有替代方案去取代俄羅斯石油，油組（OPEC）亦未能大量增產，因此料短期內石油價格可衝上120至130美元，而油價亦會非常波動，直至停火協議達成。不過，該行認為受通脹、地緣因素、油組小幅增產之下，未來12個月油價料於110至120美元波動。
油組方面，3月份油組會議將較過去數次更為複雜，既要面對俄烏戰爭，又要顧及伊朗核談判和油價高企100美元的問題。三星資產運用認為石油市場維持供應緊張及強巧需求，而油組亦不會加大產量並維持每日目前每日增產40萬桶的政策。
就國際能源署（IEA）同意釋放6000萬桶石油儲備，該行認為這只屬IEA向市場發出不會有供應短缺的訊號，而6000萬桶石油乃不足全球一日之需，故實際上對環球市場幫助不大。
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編輯：姚卓然