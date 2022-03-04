  • 26°C
香港時間 : 2022304日 (五) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】三星資產運用：短期油價可衝至130美元　料油組3月會議不增產

股市 15:53 2022/03/04

分享：

【烏克蘭戰爭】三星資產運用：短期油價可衝至130美元　料油組3月會議不增量

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國亦制裁俄羅斯，推動油價節節上升，三星資產運用（香港）發表研究報告指，由於多國亦制裁俄羅斯，眾多買家擔心將禁運俄羅斯石油，預料未來數周情況將會惡化。

紐約原油現於110美元水平上落。三星資產運用指，俄羅斯石油產量佔全球約7%，由於戰事因素，未能有替代方案去取代俄羅斯石油，油組（OPEC）亦未能大量增產，因此料短期內石油價格可衝上120至130美元，而油價亦會非常波動，直至停火協議達成。不過，該行認為受通脹、地緣因素、油組小幅增產之下，未來12個月油價料於110至120美元波動。

油組方面，3月份油組會議將較過去數次更為複雜，既要面對俄烏戰爭，又要顧及伊朗核談判和油價高企100美元的問題。三星資產運用認為石油市場維持供應緊張及強巧需求，而油組亦不會加大產量並維持每日目前每日增產40萬桶的政策。

就國際能源署（IEA）同意釋放6000萬桶石油儲備，該行認為這只屬IEA向市場發出不會有供應短缺的訊號，而6000萬桶石油乃不足全球一日之需，故實際上對環球市場幫助不大。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：

【烏克蘭戰爭】洪灝：油價飈升勢頭為50年一遇　每次石油危機、美國經濟都會衰退

【聯儲局】鮑威爾稱烏克蘭戰爭加劇供應鏈干擾　梅斯特指如通脹不回落、加息步伐可加快

【烏克蘭戰爭】高盛：市場低估俄羅斯供應衝擊　銅價勢創新高

編輯：姚卓然

美股 制裁 戰爭 石油 國際能源署 石油輸出國組織 俄羅斯 烏克蘭 通脹

上一篇文章

【港股市況】恒生指數尾市跌600點　季檢收市後生效、藍籌新貴聯想跌7%（不斷更新）

下一篇文章

【兩會2022】全國政協、百度董事長李彥宏提案關注自動駕駛政策創新　建議加快推廣智能交通運營商模式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【美股期貨】烏克蘭核電廠受襲　道指期貨曾跌逾400點（不斷更新）
【美股期貨】烏克蘭核電廠受襲　道指期貨曾跌逾400點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款