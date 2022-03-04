【著數優惠】滙豐及屈臣氏推嶄新獎賞計劃 持滙豐白金Visa卡於百佳及旗下超市 、屈臣氏及豐澤 購物可享達6倍「易賞錢」積分及購物優惠

疫情下大家對食品、日常生活及個人護理產品需求大增，銀行及零售集團也合作推出合作計劃吸引客戶消費。滙豐（00005）及屈臣氏集團周五（4日）宣佈攜手推出嶄新客戶獎賞計劃，讓滙豐白金Visa 卡持卡人及「易賞錢」會員於百佳及旗下超市、屈臣氏及豐澤購物可享一系列獎賞及優惠。雙方早於2019年首度合作，推出全港首個積分雙向兌換計劃，讓客戶即時互換「獎賞錢」及「易賞錢」。

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新獎賞計劃下，滙豐白金Visa 卡持卡人憑卡在上述商戶消費，可即時賺取4倍「易賞錢」積分，「易賞錢」VIP會員的持卡人更可享6倍「易賞錢」積分。於商戶特設的「會員折扣日」，持卡人憑卡於網店及店舖簽賬更可享高達額外92折優惠。「易賞錢」會員只需要將他們的滙豐白金Visa 卡綁定到「易賞錢」應用程式上，即可享受優惠。

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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示： 「作為香港領先的本地銀行，滙豐很高興與本港零售業翹楚屈臣氏集團再次合作，把優惠帶到不同零售消費類別，並覆蓋線上線下的客戶。自2019年合作推出『獎賞錢』及『易賞錢』積分互換計劃以來，已有近100,000 名客戶參與，足以證明『易賞錢』深受歡迎，成為我們信用卡客戶生活的一部分。新計劃將為客戶帶來更全面的優惠，透過完善的數碼平台，提供流暢及更稱心的購物體驗。」

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易賞錢顧客體驗總監及屈臣氏集團首席顧客見解及分析總監吳孟婷指：「『易賞錢』作為香港首屈一指的積分獎賞計劃，擁有近380 萬名活躍會員。我們在過去15載向會員送出達600億積分，相等於港幣12億元，讓會員可以將積分用作現金於百佳及旗下超市、屈臣氏及豐澤購物。我們很高興與領先業界的滙豐邁向另一里程碑，為會員帶來更多消費優惠。」

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除了獨家簽賬優惠外，滙豐白金Visa 卡持卡人亦專享多項服務禮遇，包括免費送貨、免費體驗屈臣氏專業美妝及註冊中醫咨詢服務，及生日優惠等。

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為慶祝新獎賞計劃推出，滙豐亦展開一系列推廣，讓滙豐信用卡持卡人於屈臣氏集團旗下商戶網上或實體商店消費，可獲簽賬優惠（詳情請見下表）。

由即日起至2022年7月31日，客戶成功申請滙豐白金Visa 卡並綁定至「易賞錢 」應用程式後並累積消費滿指定金額，可享1000元「獎賞錢」迎新優惠。

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記者：陳詠妍