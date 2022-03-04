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【疫下消費】Lenovo PRO助中小企疫下數碼轉型 商務會員享折上折優惠 迎新折扣高達6,000元

理財智慧 16:00 2022/03/04

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疫情下，中小企需要重整業務策略，將作業全面數碼轉型，令公司員工於在家工作（Work From Home，WFH） 趨勢下仍能保持生產力。LenovoPRO 為幫助中小企需求，在其一站式商務購物平台推出 1 對 1  專屬客戶支援，了解用戶業務需求，提供最適合的商務電腦採購方案、自訂配置、配件設備、SaaS 商務軟件訂閱以及保養優惠等。加入成為 LenovoPRO 會員（按此連結）可享有專屬商務優惠，在疫市下數碼轉型，提升企業生產力。Lenovo eShop現在更舉行3.3購物節，會員更可享額外折上折優惠高達９折。即看以下優惠產品推介：

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同場加映 【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

Lenovo推出商務優惠，中小企用戶可透過 LenovoPRO 的 1 對 1 專屬客戶服務的全面支援，從公司規模、業務的實際需求，訂出一個為用戶度身訂造，而且適合預算的商務解決方案。

現時成為 LenovoPRO 會員，即可取得多項迎新優惠。一，免費登記可享高達6,000元迎新折扣+流動充電器，價值199元。另外，在2月14日至3月31日期間，第1名、第100名及第200名新會員可免費獲贈顯示器ThinkVision s24e-20，價值1,585元。首次購物滿指定金額可獲贈高達1,100元禮品。

同場加映 【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

免費成為LenovoPRO 會員後，用戶即可以優惠價購入指定型號電腦，享用各種優惠，更可獲 30 天彈性付款方案，而且能夠以至抵價採購 ThinkBook 系列電腦產品，毋須四圍格價，即可節省更多。重點優惠包括購買指定型號可享會員獨家優惠高達75折、大額採購電腦5部或以上送多款周邊配件、ThinkBook系列至抵價承諾、30天換貨保證（Think系列產品）、30天彈性付款方案、消費回贈高達 5%、Trade-in 舊換新額外優惠。

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責任編輯：龍紀瑩

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